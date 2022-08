La tragédie de Gorbatchev - un réformateur imparfait sur une mission impossible

L'attribution du prix Nobel de la paix en 1990 a marqué l'apogée de la reconnaissance mondiale du rôle que Gorbatchev, alors président soviétique, avait joué pour mettre fin à la guerre froide sans effusion de sang.

Mais chez lui, c'est un homme épuisé et vaincu qui a été contraint de se retirer l'année suivante, réduit au rang de dirigeant d'un pays inexistant alors que l'Union des républiques socialistes soviétiques s'effondrait en 15 États distincts.

Gorbatchev, qui est décédé mardi, avait entrepris de revitaliser le système communiste moribond et de façonner une nouvelle union basée sur un partenariat plus égalitaire entre les 15 républiques, dont les deux plus puissantes étaient la Russie et l'Ukraine. Pourtant, en l'espace de six ans, tant le communisme que l'Union se sont effondrés.

Avec le recul, certaines de ses erreurs sont évidentes.

Il a tenté des réformes politiques et économiques simultanément et à une échelle trop ambitieuse, libérant des forces qu'il ne pouvait pas contrôler. Cette leçon n'a pas échappé aux dirigeants chinois, qui ont adopté l'économie de marché, mais ont fait savoir, en 1989, en tuant des manifestants sur la place Tiananmen, qu'ils agiraient sans pitié pour défendre la mainmise du parti communiste sur le pouvoir.

Gorbatchev ne s'est jamais présenté aux élections pour obtenir un mandat populaire - contrairement à son grand rival Boris Eltsine, qui a été élu président de la Russie et a contribué à la dissolution de l'URSS et à l'éviction de Gorbatchev.

Et il n'a pas su anticiper la force du sentiment nationaliste - initialement dans les républiques baltes de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie, et s'étendant à d'autres comme la Géorgie et l'Ukraine - qui créerait un élan irrépressible pour échapper à l'emprise de Moscou.

"Il ne croyait pas que l'Union soviétique était en fait un empire en soi de nations qui ne voulaient pas être enchaînées", a déclaré Jonathan Eyal du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion basé à Londres.

"Comme tous les dirigeants soviétiques, et j'ose dire comme les dirigeants russes d'aujourd'hui, il voyait l'Union soviétique comme un synonyme de la Russie et il ne pouvait tout simplement pas comprendre pourquoi les nations voulaient être indépendantes."

LE GERME DE SA CHUTE

Certains historiens pensent que Gorbatchev avait raison de conclure dès le départ que le système dont il avait hérité prenait de plus en plus de retard sur l'Occident et que rien d'autre qu'une réforme audacieuse ne pourrait le sauver.

D'autres adoptent un point de vue plus critique.

"Je pense que la graine de sa chute était qu'essentiellement il ne comprenait pas vraiment l'Union soviétique, la société soviétique et son fonctionnement", a déclaré Alexander Titov, maître de conférences en histoire à l'université Queen's de Belfast.

"Il pensait qu'il était possible de la réformer, il pensait qu'en supprimant certains des éléments essentiels du système soviétique tels que la peur, la répression, l'économie planifiée et ainsi de suite, le système serait toujours préservé. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait en fait des éléments essentiels du système soviétique - en les supprimant, le système s'est également effiloché."

Au cours des trois décennies qui ont suivi sa chute du pouvoir, la Russie a jugé Gorbatchev sévèrement. Lorsqu'il s'est présenté à la présidence de la Russie contre Eltsine en 1996, il a terminé à une humiliante septième place avec 0,5 % des voix.

Les Russes ont depuis longtemps pris l'habitude de le considérer comme un dirigeant faible qui a été dupé par l'Occident.

Beaucoup lui reprochent encore l'effondrement de l'Union soviétique - que le président Vladimir Poutine a qualifié de plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle - et les années de bouleversements économiques et politiques qui ont suivi, y compris les guerres du Caucase à la Tchétchénie et à l'Asie centrale.

Le virage de Poutine vers la confrontation avec l'Occident et son invasion de l'Ukraine ont détruit l'héritage de Gorbatchev, à savoir la détente avec l'Occident et les accords sur les armes nucléaires avec les États-Unis. Poutine se vantant ostensiblement de la taille et du pouvoir destructeur de l'arsenal russe, les politiciens de Moscou et de Washington ont évoqué le risque d'une troisième guerre mondiale.

L'homme désormais au pouvoir au Kremlin a également brisé l'idée incarnée par Gorbatchev selon laquelle la Russie pouvait se retirer de l'empire tout en restant une grande puissance, a déclaré Eyal.

"L'aspiration impériale est désormais réaffirmée en tant que politique officielle à Moscou et l'approche générale - selon laquelle ce qu'il faut faire face à une crise, c'est l'écraser avec des tanks - est de nouveau à la mode", a-t-il déclaré.

"C'est l'une des tragédies ultimes de (Gorbatchev) qu'aucun des points qu'il a fini par accepter et épouser n'ait été préservé par les dirigeants de la Russie d'aujourd'hui."