Le Bangladesh cherche à obtenir un prêt du FMI mais l'économie n'est pas en difficulté : ministre des finances

Le ministre A.H.M. Mustafa Kamal a déclaré qu'il n'avait pas précisé de montant dans une lettre qu'il a envoyée au FMI dimanche. Deux sources ayant connaissance du dossier, qui ont refusé d'être identifiées car seul le ministre des finances est autorisé à parler aux médias, ont déclaré que le gouvernement n'avait pas encore décidé du montant qu'il souhaitait.

"Il a été demandé au FMI d'entamer une négociation formelle pour obtenir des prêts pour la balance des paiements et l'aide budgétaire", a déclaré M. Kamal dans le rapport Prothom Alo publié mercredi.

"Le moment et le montant des prêts disponibles dépendront d'eux. En ce qui concerne notre situation macroéconomique actuelle, nous ne sommes en aucun cas en difficulté."

Kamal n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un haut fonctionnaire du FMI a déclaré mardi à Reuters que le Bangladesh lui avait demandé d'entamer des discussions sur un nouveau prêt dans le cadre du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du créancier mondial. Ces fonds sont plafonnés à 150 % de la quote-part d'un pays ou, dans le cas du Bangladesh, au maximum à 1 milliard de dollars.

Le journal Daily Star du Bangladesh a rapporté mardi que le pays souhaitait obtenir 4,5 milliards de dollars du FMI.

L'économie du pays, d'une valeur de 416 milliards de dollars, est l'une des plus dynamiques au monde depuis des années, mais la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a gonflé la facture des importations et le déficit de la balance courante.

Le pilier économique du Bangladesh est son industrie de l'habillement orientée vers l'exportation, qui pourrait souffrir si les ventes chutent sur ses principaux marchés en Europe et aux États-Unis en raison d'un ralentissement de l'économie mondiale. Après les vêtements, les envois de fonds constituent la deuxième source de devises étrangères pour le Bangladesh.

Les réserves de change du pays d'Asie du Sud ont chuté à 39,67 milliards de dollars au 20 juillet - ce qui suffit pour 5,3 mois d'importations - contre 45,5 milliards de dollars un an plus tôt.

Le déficit de son compte courant de juillet à mai était de 17,2 milliards de dollars, contre un déficit de 2,78 milliards de dollars l'année précédente, car son déficit commercial s'est creusé et les envois de fonds ont diminué.

Le Sri Lanka et le Pakistan sont les deux autres pays d'Asie du Sud à avoir demandé le soutien du FMI cette année.