Le Canada est prêt à devenir un fournisseur fiable de minéraux critiques pour ses alliés internationaux, y compris le Japon, a déclaré un haut fonctionnaire, alors que les pays du Groupe des Sept (G7) considèrent que ces minéraux sont essentiels pour atteindre les objectifs climatiques et décrocher la sécurité énergétique.

Le Canada a signé un plan d'action conjoint avec les États-Unis afin de faire progresser les chaînes d'approvisionnement décrochées pour les minéraux critiques.

Il a conclu des accords de coopération similaires avec le Japon et l'Union européenne.

"Nous considérons que cette ressource est très stratégique, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi du point de vue de la sécurité", a déclaré Steven Guilbeault, ministre canadien de l'environnement et du changement climatique, à Reuters, au Japon, où il participera à une réunion ministérielle du G7 sur le climat, l'énergie et l'environnement.

La réunion des 15 et 16 avril à Sapporo, qui s'inscrit dans le cadre de la présidence japonaise du G7 cette année, discutera de l'importance croissante des minéraux critiques pour la transition vers l'énergie propre et de la nécessité de prévenir les risques économiques et sécuritaires causés par les chaînes d'approvisionnement vulnérables et la monopolisation, entre autres sujets, selon le dernier projet de communiqué consulté par Reuters.

La Chine domine le marché des minéraux critiques utilisés pour fabriquer les batteries des véhicules électriques, qui sont au cœur des objectifs des pays développés en matière de décarbonisation, et la Russie - qui a envahi l'Ukraine l'année dernière - est également un acteur majeur.

L'année dernière, le Canada a demandé à trois entreprises chinoises de décrocher leurs participations dans des sociétés d'exploration de lithium cotées à Toronto, à la suite d'un examen de la sécurité nationale.

M. Guilbeault a déclaré que c'était pour des "raisons de sécurité stratégique".

"Nous disposons d'un grand nombre de ces minéraux essentiels, nous les avons presque tous au Canada, à quelques exceptions près. Nous pouvons devenir un fournisseur fiable de ces ressources ou produits pour nos alliés internationaux comme le Japon, par exemple", a-t-il déclaré.