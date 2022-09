Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ouvre ses portes et l'Occident envisage une action anti-Chine controversée.

Dans un rapport publié le 31 août, le bureau des droits de l'homme de l'ONU a constaté que la "détention arbitraire et discriminatoire" par la Chine des Ouïghours et d'autres musulmans sur place pourrait constituer des crimes contre l'humanité. La Chine nie vigoureusement tout abus.

Le Haut Commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, dont le bureau a publié le rapport, a depuis terminé son mandat.

Son successeur, l'Autrichien Volker Turk, n'est pas encore à Genève et aucune action de suivi n'est officiellement inscrite à l'ordre du jour très chargé du Conseil, qui comprend les crises en Ukraine et en Éthiopie. Cela signifie que toute action de la Chine pourrait devoir être initiée par l'une des 47 nations qui composent le conseil chargé de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le monde.

Les diplomates occidentaux ont déclaré qu'un groupe de démocraties envisageait toute une série d'options, y compris une résolution sur la Chine pour la première fois en 16 ans d'histoire du conseil - une action qui pourrait inclure un mécanisme d'enquête.

Pour certains, ce qui est en jeu, c'est l'autorité morale de l'Occident en matière de droits de l'homme qui a prévalu au cours des décennies qui ont suivi la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, adoptée à la suite de la mort de millions de civils pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ces dernières années, la Chine, avec le soutien d'autres pays, a souligné l'importance des droits économiques, alimentant ainsi les craintes d'un affaiblissement des normes internationales telles que conçues initialement par la déclaration et d'un abandon de la responsabilité des abus.

"Si la majorité décide qu'il ne vaut pas la peine d'agir après les violations dénoncées dans le rapport (de la Chine), cela signifierait que la vision universaliste des droits de l'homme est en jeu et que l'ordre juridique serait affaibli", a déclaré un diplomate occidental.

Le diplomate a ajouté que des "discussions intensives" sur les actions de suivi potentielles sont en cours.

"Il y a un coût de l'inaction, un coût de l'action et un coût d'une tentative d'action ratée", a déclaré à Reuters un autre diplomate occidental, s'exprimant également sous couvert d'anonymat.

Les groupes de défense des droits accusent la Chine d'abus à l'encontre des Ouïghours, une minorité ethnique principalement musulmane comptant environ 10 millions de personnes dans la région occidentale du Xinjiang, y compris le recours massif au travail forcé dans des camps d'internement. Les États-Unis, membre du conseil, ont accusé la Chine de génocide.

VOUÉ À L'ÉCHEC ?

Le conseil, dont la réunion est prévue jusqu'au 7 octobre, n'a pas de pouvoirs juridiquement contraignants, mais ses débats donnent lieu à une surveillance accrue et ses actions peuvent déclencher des enquêtes. Parfois, celles-ci fournissent des preuves devant des tribunaux nationaux et internationaux, comme dans le cas d'un ancien officier des services de renseignement syriens emprisonné pour torture soutenue par l'État en Allemagne en janvier.

La Chine, qui avait cherché à empêcher la publication du rapport sur le Xinjiang, a exercé de fortes pressions contre toute action de suivi par le biais de câbles diplomatiques, ou démarches, dans les capitales, ont indiqué des diplomates.

"Le monde en développement rejettera toutes les initiatives anti-Chine initiées par les pays occidentaux", a déclaré aux journalistes l'ambassadeur de Chine aux Nations Unies à Genève, Chen Xu. "Toute forme d'effort anti-Chine est vouée à l'échec".

Obtenir l'adoption d'une résolution serait difficile. Entre 1990 et 2004, 11 projets de motions ont été proposés sur la situation des droits de l'homme en Chine au prédécesseur du Conseil, mais aucun n'a été adopté. Certains signes indiquent que l'influence occidentale a diminué depuis la création du conseil en 2006, dans un contexte de recul des libertés dans le monde.

"Je ne suis pas sûr qu'ils aient les chiffres", a déclaré Olaf Wientzek, directeur du bureau de Genève du groupe de réflexion allemand Konrad Adenauer Foundation.

Wientzek a partagé avec Reuters une prédiction approximative du décompte des voix indiquant qu'une motion de la Chine serait rejetée par 16 voix contre 14 et 17 abstentions. "Plus le mandat est fort, plus les chances qu'il soit rejeté sont grandes", a ajouté Wientzek.

S'ATTAQUER À LA CHINE ET À LA RUSSIE ?

Les autres options comprennent la convocation de ce que l'on appelle une "session spéciale" du Conseil - une action qui nécessite au moins un tiers des votes du Conseil pour être adoptée. Une autre option est une condamnation orale, ou "déclaration conjointe" - une étape plus faible mais qui ne nécessite pas un nombre minimum de votes pour être adoptée.

Le dilemme de la Chine auquel sont confrontées les démocraties est compliqué par les appels des ONG en faveur d'une motion parallèle chargeant un expert indépendant de renforcer la surveillance des droits de l'homme en Russie.

Agir à la fois sur la Russie et la Chine pourrait risquer une plus grande alliance anti-démocratique sur les droits de l'homme, selon les diplomates. La Russie a été suspendue du conseil en avril en raison de son invasion de l'Ukraine en février, mais reste active dans les réunions informelles. La Russie a déclaré avoir démissionné et nie avoir tué des civils en Ukraine.

Il reste à voir quel rôle le nouveau chef des droits de l'ONU, M. Turk, jouera sur la Chine après que Mme Bachelet ait fait l'objet de critiques pour avoir été trop douce. Les responsables de l'ONU ont déclaré qu'il n'est pas immédiatement attendu à Genève mais qu'il pourrait rejoindre la réunion plus tard.