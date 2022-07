Le FMI affirme ne pas tenir de discussions actives sur une éventuelle nouvelle émission de DTS

"Il n'y a pas eu de discussion au FMI sur une nouvelle allocation de DTS", a déclaré un porte-parole du FMI dans un communiqué envoyé par courriel. "Malgré les récents développements et la forte incertitude mondiale, il serait prématuré de conclure que le besoin mondial de réserves à long terme a changé de manière significative."

La déclaration a été publiée après que l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, ait déclaré lors d'une conférence de presse qu'une nouvelle allocation de DTS faisait "partie d'un menu d'options que le fonds explore actuellement" pour aider les pays confrontés à des crises provoquées par les coûts élevés de l'alimentation et de l'énergie.

En août 2021, le FMI a créé et émis 650 milliards de dollars d'actifs en DTS aux pays membres pour les aider à se remettre de la pandémie de COVID-19, et le porte-parole a déclaré que la plupart d'entre eux détiennent encore ces actifs comme réserves.

Plus de 45 législateurs américains progressistes menés par la sénatrice Elizabeth Warren et la représentante Pramila Jayapal, toutes deux démocrates, ont exhorté au début du mois le président Joe Biden et la secrétaire au Trésor Janet Yellen à soutenir https://progressives.house.gov/_cache/files/f/3/f3aa15fe-cca2-40da-a68b-937e3d8646f9/15748EFE144F03BA67ADE35DF1A98155.7-12-22-jayapal-warren-sdr-issuance-letter.pdf une nouvelle allocation de DTS d'au moins 650 millions de dollars pour éviter la famine et une crise de la dette déstabilisante dans les pays en développement.

L'émission de DTS de cette taille l'année dernière n'a pas nécessité d'approbation législative aux États-Unis, l'actionnaire majoritaire du FMI.

M. Gourinchas a déclaré qu'une allocation de DTS n'est "pas une panacée" pour les difficultés auxquelles sont confrontés les pays en développement et qu'il existe des limites à la manière dont elle pourrait aider les pays.

Un autre facteur de complication est que la Russie, en tant que membre du FMI, recevrait une allocation, ce qui susciterait une certaine opposition politique étant donné son invasion de l'Ukraine.

Le porte-parole du FMI a déclaré que le Fonds se concentre actuellement sur la canalisation des DTS des membres les plus riches vers ceux qui ont besoin d'actifs de réserve supplémentaires.

Cela comprend l'augmentation des prêts des réserves par le biais du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance existant et la création du nouveau Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité afin d'inclure les pays à revenu intermédiaire vulnérables. Le FMI espère commencer à prêter à partir de la nouvelle fiducie en octobre.