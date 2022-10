Le FMI devrait émettre de nouvelles réserves pour aider les pays à faire face à des crises qui se chevauchent - groupes

Le Fonds monétaire international devrait émettre 650 milliards de dollars de nouvelles réserves d'urgence pour aider ses pays membres à faire face aux crises sanitaires, alimentaires, énergétiques et inflationnistes qui se chevauchent, ont déclaré 140 groupes de la société civile dans une lettre adressée jeudi au conseil d'administration du FMI.

En juillet, les responsables du FMI ont déclaré qu'une nouvelle émission de réserves de droits de tirage spéciaux (DTS) faisait partie des options pour aider les pays aux prises avec les retombées de la guerre de la Russie en Ukraine, mais qu'il n'y avait pas de discussions actives à ce sujet.

La Banque mondiale a mis en garde le mois dernier contre le risque croissant d'une récession mondiale en raison de la guerre, et a déclaré mercredi que près de 600 millions de personnes vivraient encore dans une pauvreté extrême - avec un revenu de seulement 2,15 dollars par jour - d'ici 2030.

Le plaidoyer des groupes en faveur d'une deuxième allocation majeure de DTS en un peu plus d'un an intervient alors que les responsables financiers mondiaux se préparent à se réunir à Washington pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Des appels similaires ont été lancés par des parlementaires et des groupes d'entreprises au cours des derniers mois, bien que les critiques disent qu'une nouvelle émission fournirait également de nouveaux actifs à la Russie, qui reste membre du FMI.

Ses partisans affirment qu'en pratique, la Russie aurait du mal à trouver un pays pour échanger ses DTS contre des devises fortes.

Mark Plant, ancien fonctionnaire du FMI au Center for Global Development, a déclaré qu'il serait difficile d'obtenir les 85 % d'approbation nécessaires pour une autre allocation, étant donné la profonde frustration liée au fait que le Groupe des 20 principales économies n'a pas respecté son engagement de recycler 100 milliards de dollars de leurs DTS lors de la dernière.

En août 2021, le FMI a créé et émis 650 milliards de dollars d'actifs en DTS aux pays membres pour les aider à se remettre de la pandémie de COVID-19, mais les pays pauvres réclament plus de fonds en raison d'une inflation élevée et d'une crise de la dette croissante.

La lettre, signée par Action Corps, Arab Watch Coalition, Center for Economic and Policy Research et d'autres groupes du monde entier, indique que plus de 100 pays ont utilisé l'allocation de DTS de l'année dernière dès la première année.

Ces pays avaient besoin de plus de fonds car ils étaient aux prises avec la pandémie de COVID-19 en cours, la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie due à la guerre en Ukraine, les catastrophes climatiques et les niveaux d'endettement élevés, selon la lettre.

Ils ont déclaré que 42 pays avaient échangé leurs DTS contre des devises fortes d'une valeur de 16 milliards de dollars, et que 69 pays avaient utilisé des DTS d'une valeur de 80 milliards de dollars dans leurs budgets ou à d'autres fins fiscales.

L'organisation non partisane One Campaign, qui suit les promesses de DTS, a déclaré que seulement 60 milliards de dollars de promesses avaient été faites jusqu'à présent, plusieurs pays - dont l'Irlande, la Norvège, la Suisse et la Suède - n'ayant fait aucune promesse.

Sara Harcourt, directrice politique senior pour le financement du développement à la campagne ONE, a déclaré qu'il était choquant que si peu de progrès aient été réalisés vers l'objectif de 100 milliards de dollars.

"C'est comme s'il y avait un feu qui brûlait et que les personnes en charge des arroseurs ne les utilisaient pas", a-t-elle déclaré. (Reportage d'Andrea Shalal ; montage de Richard Pullin et Richard Chang)