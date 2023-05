Les responsables financiers des économies avancées du Groupe des Sept (G7) ont fixé une date limite pour le lancement d'un nouveau programme de diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales et se sont engagés à combler les lacunes réglementaires du système bancaire, selon une version finale de leur communiqué consultée par Reuters.

Dans le projet de communiqué, les banques centrales du G7 ont déclaré qu'elles restaient "fermement engagées" à atteindre la stabilité des prix et à veiller à ce que les attentes en matière d'inflation restent bien ancrées.

"L'économie mondiale a fait preuve de résilience face à de multiples chocs, notamment la pandémie du virus COVID-19, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et les pressions inflationnistes qui en découlent", indique le projet de communiqué.

"Néanmoins, nous devons rester vigilants et conserver l'agilité et la souplesse de notre politique macroéconomique dans un contexte d'incertitude accrue quant aux perspectives économiques mondiales", ajoute le communiqué.

Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des riches démocraties du G7 publieront le communiqué à l'issue de leur réunion de trois jours dans la ville japonaise de Niigata, qui s'achèvera samedi.

Le projet de communiqué ne mentionne pas l'impasse sur le plafond de la dette américaine, qui a éclipsé la réunion du G7, les décideurs politiques s'inquiétant du risque d'un éventuel défaut de paiement des États-Unis.

La Chine a également été au centre des préoccupations des dirigeants financiers du G7, le Japon, qui assure la présidence cette année, étant le fer de lance des efforts visant à diversifier les chaînes d'approvisionnement et à réduire leur forte dépendance à l'égard de la deuxième économie mondiale.

Dans le cadre du nouveau programme de partenariat, les économies du G7 proposeraient une aide aux pays à revenu faible ou intermédiaire afin qu'ils puissent jouer un rôle plus important dans les chaînes d'approvisionnement des produits liés à l'énergie, par exemple en raffinant les minerais et en transformant les pièces de fabrication.

"La diversification des chaînes d'approvisionnement peut contribuer à décrocher la sécurité énergétique et nous aider à maintenir la stabilité macroéconomique", indique le projet de communiqué.

Le G7 travaillera avec les pays intéressés et les organisations internationales compétentes dans le but de lancer le programme "d'ici la fin de l'année au plus tard".

"Les retombées de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les disruptifs causés par la pandémie ont clairement montré l'importance de chaînes d'approvisionnement diversifiées et résilientes", a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d'une réunion bilatérale avec son homologue japonais, Shunichi Suzuki, samedi.

Le projet de communiqué ne mentionne pas l'idée, avancée par les États-Unis, d'envisager d'imposer des restrictions ciblées sur les investissements en Chine afin de lutter contre l'utilisation par Pékin de la "coercition économique" à l'encontre d'autres pays.

En revanche, il indique que les pays du G7 veilleront à ce que les investissements étrangers dans les infrastructures essentielles "ne portent pas atteinte à la souveraineté économique des pays d'accueil".

Les discussions entre les responsables financiers jetteront les bases du sommet du G7 qui se tiendra la semaine prochaine à Hiroshima.

Les chefs des finances du G7 se sont réunis en un temps où les inquiétudes liées à l'impasse sur le plafond de la dette américaine renforcent l'incertitude quant aux perspectives mondiales, déjà assombries par les signes de faiblesse de l'économie chinoise, la persistance d'une inflation élevée et la récente faillite de plusieurs banques américaines.

En ce qui concerne les problèmes du système bancaire, le projet de communiqué indique que le système financier est résistant grâce aux réformes réglementaires mises en œuvre après la crise financière mondiale de 2008.

"Nous comblerons les lacunes en matière de données, de surveillance et de réglementation du système bancaire", indique le projet de communiqué.

Le G7 a réitéré sa condamnation de la "guerre d'agression illégale, injustifiable et non provoquée" de la Russie contre l'Ukraine, et a déclaré qu'il continuerait à renforcer la coordination dans la surveillance des transactions transfrontalières entre la Russie et d'autres pays, selon le projet de communiqué. (Reportage de l'équipe du G7, rédaction de Leika Kihara ; édition de David Dolan et Rosalba O'Brien)