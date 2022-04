Le Japon envisage des restrictions sur les importations de charbon en provenance de Russie

Le Japon prévoit de réduire progressivement ses importations de charbon russe tout en cherchant des fournisseurs alternatifs à la suite des sanctions occidentales contre Moscou, a déclaré vendredi le ministre de l'Industrie du pays.

Le Japon visera en temps utile à mettre fin aux importations de charbon en provenance de Russie, a déclaré le ministre Koichi Hagiuda aux journalistes.

"Nous devrions trouver d'autres fournisseurs ou nous aurions des difficultés à obtenir du charbon national, ce qui pourrait entraîner des coupures de courant et autres. Nous devons éviter une telle situation", a-t-il déclaré.

Le Japon coordonnera ses actions avec les États-Unis et les pays européens, après que les alliés du Groupe des Sept (G7) aient publié une déclaration promettant des sanctions supplémentaires contre la Russie en réponse à ses massacres présumés de civils en Ukraine.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré jeudi que le Japon dévoilera dès vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, après s'être coordonné avec les alliés du G7 sur de nouvelles mesures punitives.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, que Moscou qualifie d'"opération spéciale", le Japon a renforcé ses sanctions, allant du retrait de Moscou du réseau de paiement international SWIFT au gel des avoirs de la banque centrale.

Il a également gelé les avoirs de fonctionnaires, d'oligarques, de banques et d'autres institutions russes, s'alignant ainsi sur les économies du G7, et a interdit les exportations de haute technologie vers la Russie. (Reportage de Chang-Ran Kim et Ritsuko Shimizu ; Montage de Muralikumar Anantharaman & Shri Navaratnam)