Le Japon gèle les avoirs de Poutine et de la Banque centrale russe

TOKYO, 1er mars (Reuters) - Le Japon a imité mardi des puissances occidentales en décidant d'imposer des sanctions supplémentaires contre la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, ciblant notamment les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de trois institutions financières russes.

En plus des actifs de six personnalités, dont Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Tokyo va geler les avoirs des banques publiques russes Promsvyazbank et Vnesheconombank ainsi que ceux de la Banque centrale de Russie.

Dans un communiqué, le gouvernement japonais a fait savoir par ailleurs qu'il allait interdire les exportations à destination de 49 entités russes dans le cadre de ces nouvelles sanctions.

"Nous sommes convenus de la nécessité de prendre des mesures fortes contre la Russie", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida, qui s'était entretenu un peu plus tôt par visioconférence avec plusieurs dirigeants occidentaux dont le président américain Joe Biden. (Reportage Leika Kihara, avec Kentaro Sugiyama; version française Jean Terzian)