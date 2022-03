Le Japon va réviser la loi sur les changes pour mettre fin à la faille des crypto-monnaies dans le cadre des sanctions contre la Russie.

Le gouvernement soumettra une révision de la loi sur les changes et le commerce extérieur à la session parlementaire en cours afin de renforcer les protections contre les sanctions potentielles de la Russie par le biais d'actifs numériques, a déclaré le secrétaire général du Cabinet, Hirokazu Matsuno, lors d'une conférence de presse.

Le Premier ministre Fumio Kishida a également demandé que la loi soit amendée lors d'une session parlementaire lundi, où il a souligné la nécessité de mesures coordonnées avec les alliés occidentaux après avoir assisté au sommet du Groupe des Sept en Belgique la semaine dernière.

Un responsable du ministère des Finances a déclaré à Reuters que des discussions étaient en cours au sujet de la proposition d'amendement, précisant qu'il ne pouvait pas donner plus de détails.

La révision "permet vraisemblablement au gouvernement d'appliquer la loi aux échanges de crypto-actifs comme aux banques et de les obliger à vérifier si leurs clients sont des cibles de sanctions russes", a déclaré Saisuke Sakai, économiste principal chez Mizuho Research and Technologies.

Suite à l'invasion de l'Ukraine, le gouvernement japonais a imposé des sanctions de gel d'actifs à plus de 100 responsables, oligarques, banques et autres institutions russes. Le Japon a également interdit les exportations de haute technologie et révoqué le statut commercial de nation la plus favorisée pour la Russie, qui qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale".

Au début du mois, l'organisme de réglementation financière du Japon a exigé qu'une trentaine de bourses de crypto-monnaies du pays ne réalisent pas de transactions d'actifs avec des cibles de sanctions.

Une révision législative est une étape plus forte pour mettre en œuvre une telle réglementation. Selon l'économiste Sakai, le gouvernement de Kishida a probablement élaboré le plan de révision juridique étant donné les règles plus strictes des autorités occidentales sur le sujet, ainsi que le soutien élevé du public japonais pour sanctionner la Russie.