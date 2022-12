Le Kosovo va placer un Serbe détenu en résidence surveillée, ce qui pourrait apaiser l'impasse.

Dejan Pantic a été arrêté le 10 décembre pour avoir agressé un officier de police en service. Depuis, les Serbes du nord du Kosovo ont échangé des coups de feu avec la police et érigé plus de 10 barrages routiers, bloquant la circulation entre la Serbie et le Kosovo, pour demander sa libération.

Les Serbes du nord du Kosovo, dont ils pensent qu'il fait toujours partie de la Serbie, résistent à toute action qu'ils considèrent comme anti-serbe.

La Serbie a placé son armée en état d'alerte maximale lundi en raison des tensions croissantes qui découlent d'une querelle sur les plaques d'immatriculation des voitures.

Pantic est l'un des nombreux Serbes qui ont quitté la police et d'autres institutions après que Pristina a déclaré qu'elle appliquerait une loi exigeant que les Serbes mettent au rebut les plaques d'immatriculation de voiture délivrées par la Serbie et datant d'avant le soulèvement de la guérilla de 1998-99 qui a conduit à l'indépendance du Kosovo.

Depuis plus de 20 ans, le Kosovo est une source de tension entre l'Occident, qui a soutenu son indépendance, et la Russie, qui soutient la Serbie dans ses efforts pour bloquer l'adhésion du Kosovo aux organisations internationales, dont les Nations unies.

Le placement de Pantic en résidence surveillée pourrait contribuer à désamorcer les tensions, selon les observateurs, car sa libération a été la principale demande des Serbes du Kosovo.

Trois postes-frontières entre la Serbie et le Kosovo, dont le plus important pour le transport routier de marchandises, Merdare, ont été fermés à la circulation mercredi, ce qui a perturbé les déplacements des Kosovars travaillant ailleurs en Europe et les a empêchés de rentrer chez eux pour les vacances.

La mission de l'OTAN au Kosovo, la KFOR, a déclaré mercredi qu'elle soutenait le dialogue entre toutes les parties pour désamorcer les tensions.

Mirlinda Gashi, porte-parole du tribunal de base de Pristina, a déclaré à Reuters : "Les procureurs spéciaux du Kosovo ont demandé au tribunal de le mettre (Dejan Pantic) en résidence surveillée et cette demande a été approuvée par le tribunal."

Elle n'a pas précisé quand il quitterait le poste de police situé près de la frontière.

Le ministre kosovar de l'Intérieur, Xhelal Svecla, a déclaré mardi que la Serbie visait à déstabiliser le Kosovo. La Serbie nie qu'elle cherche à déstabiliser son voisin et affirme qu'elle veut simplement protéger sa minorité là-bas.

Mercredi, le Kremlin a également démenti les accusations kosovares mais a déclaré qu'il soutenait Belgrade. "La Serbie est un pays souverain et il est absolument faux de chercher une influence destructrice de la Russie ici", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Mardi, les Serbes de Serbie ont utilisé un camion et des tracteurs pour créer le dernier barrage routier, près du passage de Merdare, à la frontière orientale du Kosovo, ce qui a incité le gouvernement de Pristina à fermer le passage.

Environ 50 000 Serbes vivant dans le nord du Kosovo refusent de reconnaître le gouvernement de Pristina ou le statut du Kosovo en tant que pays séparé. Ils ont le soutien de nombreux Serbes de Serbie et de son gouvernement.

Le Kosovo à majorité albanaise a déclaré son indépendance en 2008 avec le soutien de l'Occident, à la suite d'une guerre de 1998-99 dans laquelle l'OTAN est intervenue pour protéger les citoyens d'origine albanaise.