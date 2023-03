Le Kremlin affirme que Poutine et Xi ont discuté de la proposition de paix chinoise

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de donner plus de détails, disant aux journalistes d'attendre une déclaration commune plus tard dans la journée de mardi, après que les deux dirigeants se soient rencontrés pour une deuxième journée de discussions.

"Il y a eu un échange de vues très approfondi, une conversation sérieuse dans la partie informelle", a-t-il déclaré en faisant référence à la réunion de lundi.

Il a ajouté que les deux dirigeants avaient parlé de la proposition de la Chine - un document en 12 points appelant à une désescalade et à un éventuel cessez-le-feu en Ukraine - mais a refusé de s'étendre sur le sujet.

Lundi, M. Poutine a déclaré qu'il avait étudié attentivement les idées de la Chine, qu'il les considérait avec respect et qu'il en discuterait avec M. Xi.

Le document chinois énonce certains principes généraux, mais ne contient pas de plan détaillé sur la manière de mettre fin à la guerre, qui en est à son treizième mois.

Les États-Unis l'ont accueilli avec dédain, compte tenu du refus de la Chine de condamner l'invasion russe, et affirment que tout cessez-le-feu qui en résulterait maintenant ne ferait que verrouiller les gains territoriaux russes et donnerait à l'armée de Poutine plus de temps utile pour se regrouper.

La Chine s'est abstenue de condamner son allié, la Russie, ou de qualifier d'"invasion" l'intervention de Moscou chez son voisin. Elle a également critiqué les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie.

Kiev, qui estime que la guerre ne peut prendre fin tant que la Russie n'aura pas retiré ses troupes, s'est montré circonspect à l'égard de la Chine, accueillant avec prudence la proposition de paix de Pékin lorsqu'elle a été dévoilée le mois dernier.