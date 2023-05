Le Kremlin a déclaré mercredi que la Russie poursuivrait les discussions avec les Nations unies et les autres parties à l'accord sur les céréales de la mer Noire, et que Moscou ne ferait rien qui puisse nuire à ses propres intérêts.

Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : "La partie russe poursuivra ses contacts avec les Nations unies et les autres parties à l'accord sur les céréales : "La Russie poursuivra ses contacts avec les représentants de l'ONU et d'autres parties, dans l'espoir que les termes de l'accord seront finalement respectés.

Il a ajouté : "Bien entendu, la Russie ne fera plus rien qui soit contraire à ses intérêts."

La Russie se plaint que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais se heurtent encore à des obstacles importants. Ces dernières semaines, elle a mis en doute à plusieurs reprises le renouvellement de l'accord négocié par la Turquie, qui facilite les exportations agricoles de la Russie et de l'Ukraine via la mer Noire.

Plus tôt, la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que des discussions entre la Russie et les Nations unies sur l'accord de la mer Noire se tiendraient à Moscou vendredi, les Nations unies étant représentées par la haute responsable du commerce, Rebeca Grynspan.