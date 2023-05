Le Kremlin a déclaré mercredi que la position de la Russie sur l'accord sur les céréales de la mer Noire, selon laquelle ses propres intérêts doivent être pris en compte dans les négociations visant à prolonger l'accord au-delà du 18 mai, était comprise par toutes les parties concernées.

Des pourparlers à quatre sur l'accord, entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies, doivent avoir lieu à Istanbul cette semaine.

"Les travaux sont en cours. Notre position est bien connue... et cohérente", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Attendons donc l'issue des négociations.

Les Nations unies et la Turquie ont négocié l'accord d'exportation de la mer Noire en juillet afin de contribuer à la lutte contre la crise alimentaire mondiale, aggravée par la guerre menée par Moscou en Ukraine.

Pour convaincre la Russie d'autoriser l'Ukraine à reprendre ses exportations de céréales de la mer Noire, un pacte de trois ans a également été conclu en juillet, en vertu duquel les Nations unies ont accepté d'aider Moscou à faciliter ses propres exportations agricoles, ce qui, selon la Russie, n'a pas été fait à grande échelle.

L'Ukraine et la Russie affirment toutes deux que l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui autorisait les exportations ukrainiennes via la mer Noire, risque de s'effondrer.

La Russie et l'Ukraine sont deux des principaux producteurs agricoles mondiaux et des acteurs majeurs sur les marchés du blé, de l'orge, du maïs, du colza, de l'huile de colza, des graines de tournesol et de l'huile de tournesol. La Russie domine également le marché des engrais.

Bien que les exportations agricoles russes ne soient pas soumises aux sanctions occidentales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Moscou affirme que les restrictions en matière de paiement, de logistique et d'assurance constituent un obstacle important aux expéditions.