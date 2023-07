Le Kremlin a déclaré lundi qu'il ne voyait pas de menace pour la stabilité financière en raison de la faiblesse persistante du rouble et que la situation économique de la Russie était meilleure que prévu.

"En ce qui concerne le taux de change, il se produit et ne menace en rien la stabilité financière", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le rouble s'est affaibli lundi, se rapprochant de la barre des 92 contre le dollar, non loin de son plus bas niveau depuis plus de 15 mois, après une chute déclenchée par la mutinerie armée avortée du groupe mercenaire Wagner le mois dernier. (Reportage de Reuters ; Rédaction d'Alexander Marrow ; Edition d'Andrew Osborn)