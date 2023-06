Le Monténégro organise dimanche des élections anticipées pour élire un nouveau gouvernement qui devrait mettre en œuvre des réformes économiques, améliorer les infrastructures et rapprocher cet État membre de l'OTAN de l'adhésion à l'Union européenne.

Ce scrutin sera le premier depuis que Milo Djukanovic, ancien chef du Parti démocratique des socialistes (DPS), a perdu l'élection présidentielle en avril et s'est retiré après 30 ans au pouvoir dans cette petite république de l'ex-Yougoslavie.

Au fil des ans, le Monténégro a été divisé entre ceux qui s'identifient comme Monténégrins et ceux qui se considèrent comme Serbes et se sont opposés à l'indépendance du pays en 2006, qui s'est séparé d'une union avec la Serbie voisine, beaucoup plus grande.

Un sondage réalisé le mois dernier par le Centre pour la démocratie et les droits de l'homme (CEDEM) a placé le parti pro-européen Mouvement Europe Now (PSE), qui est également favorable à des liens plus étroits avec la Serbie, en tête avec 29,1 % avant les élections législatives.

Jakov Milatovic, du PSE, a remporté le scrutin présidentiel d'avril.

Au cours de la campagne parlementaire, le chef du parti PSE et ancien ministre des finances, Milojko Spajic, a déclaré qu'il souhaitait se concentrer sur les améliorations à apporter à une économie chargée de mauvaise gestion et de corruption, et fortement dépendante des revenus du tourisme de la côte adriatique.

"Nous sommes les seuls à parler d'infrastructures et de réformes fiscales. Personne d'autre n'en parle", a-t-il déclaré.

Le sondage du CEDEM place le DPS pro-UE, dirigé par Danijel Zivkovic, en deuxième position avec 24,1 % de soutien, tandis que le Front démocratique (DF), nationaliste serbe et pro-russe, est à la traîne avec 13,2 %.

M. Zivkovic a déclaré que si le DPS gagnait, cela mettrait fin à une période de paralysie politique au cours de laquelle deux gouvernements arrivés au pouvoir à la suite des manifestations de 2020 soutenues par l'influente Eglise orthodoxe serbe ont été renversés par des votes de défiance.

"La victoire est extrêmement importante pour former un gouvernement stable, européen et réformateur qui sortira le Monténégro de l'impasse et le remettra sur la bonne voie ", a-t-il déclaré.

De nombreux Monténégrins ordinaires ont déclaré qu'ils souhaitaient un gouvernement qui apporterait la stabilité et s'appuierait sur le statut du pays en tant que candidat à l'adhésion à l'UE, ce qui nécessitera d'éradiquer la corruption, le népotisme et le crime organisé.

"Un certain ordre doit régner, car nous vivons actuellement dans une sorte d'anarchie", a déclaré Branko Pavlovic, 37 ans, à Podgorica, la capitale.

"J'espère que nous nous unirons en tant que nation et que notre vie évoluera vers un monde européen meilleur", a déclaré Anja Petrovic, 24 ans.

Le Monténégro a rejoint l'OTAN en 2017, un an après une tentative de coup d'État ratée que le gouvernement a imputée à des agents russes et à des nationalistes serbes. Moscou a rejeté ces affirmations comme absurdes et le gouvernement serbe a nié toute implication.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, le Monténégro - contrairement à la Serbie - s'est joint aux sanctions de l'UE contre Moscou. Le Kremlin a placé le Monténégro sur sa liste d'États inamicaux.