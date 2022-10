Le Nobel de la paix 2022 attribué à un Biélorusse et deux ONG russe et ukrainienne

OSLO (Reuters) - Le prix Nobel de la paix 2022 a été attribué conjointement au militant des droits de l'homme biélorusse Ales Bialiatski et aux ONG de défense des droits humains russe Memorial et ukrainienne Centre pour les libertés civiles, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien.

En distinguant ces trois lauréats, le comité Nobel récompense "trois remarquables défenseurs des trois humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins que sont la Biélorusse, l'Ukraine et la Russie", a souligné la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, dans son discours.

Plus de sept mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, le comité Nobel a distingué de fervents critiques du Kremlin et de ses alliés, ainsi qu'une organisation ukrainienne oeuvrant pour la démocratie et la solidarité dans la région.

Ales Viktaravitch Bialiatski, 60 ans, est un militant politique biélorusse actuellement incarcéré, connu pour son travail à la tête du Centre des droits de l'homme Viasna, la principale organisation de défense des droits de l'homme en Biélorussie.

Memorial International, la plus ancienne ONG de défense des droits humains en Russie, a été dissoute en décembre dernier par la justice russe, avec deux de ses branches.

Fondée en 1989 par des dissidents, dont Andreï Sakharov, Memorial s'est d'abord attachée à documenter les crimes de l'ère stalinienne et s'est plus récemment exprimée contre la répression des opposants sous Vladimir Poutine, avant d'être la cible ces derniers mois d'une offensive judiciaire aboutissant à sa dissolution.

Le Centre pour les libertés civiles, ONG ukrainienne, a été fondé en 2007, à Kyiv, la capitale ukrainienne.

Les trois lauréats qui, selon le comité Nobel norvégien, "illustrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie", se partageront la somme de 10 millions de couronnes suédoises (environ 920.000 euros).

La "saison" des Nobel, qui s'est ouverte lundi avec l'attribution du Nobel de physiologie ou de médecine, a récompensé deux Français, le physicien Alain Aspect mardi et l'autrice Annie Ernaux jeudi.

(Reportage Gwladys Fouche et Nora Buli à Oslo, rédigé par Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)