Le PIB de l'Ukraine a chuté de 29,1 % en 2022 en raison de l'invasion russe

Le chiffre final du PIB de 2022 est légèrement meilleur que la baisse de 30% prévue précédemment par le gouvernement.

L'invasion de Moscou en février 2022 a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné des millions de personnes, endommagé l'industrie lourde, le réseau électrique et le secteur agricole, et entraîné la perte de vastes étendues de terres dans le sud et l'est du pays.

L'Ukraine n'a plus qu'un accès très limité aux ports de la mer Noire, qui sont vitaux pour les exportations de céréales et de métaux, piliers de l'économie ukrainienne basée sur les exportations.

Selon le gouvernement, le PIB pourrait augmenter de 1 % en 2023 grâce à l'amélioration de la situation dans les secteurs des transports, du commerce de détail et de la construction.

Le ministère de l'économie a déclaré plus tôt cette année que les exportations avaient chuté de 35 % en 2022 par rapport à l'année précédente, et que les volumes physiques avaient baissé de 38,4 %.

La récolte de céréales de l'Ukraine est tombée à 53 millions de tonnes en 2022, contre un record de 86 millions de tonnes en 2021, en raison de l'invasion.

Un autre secteur clé de l'économie, celui des métaux, a réduit sa production d'acier de près de 71 % après la destruction ou l'occupation de plusieurs grandes usines.