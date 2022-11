Le PM moldave nomme un nouveau ministre de l'économie alors que les problèmes s'accumulent

Le Premier ministre Natalia Gavrilita a déclaré lors d'une réunion du gouvernement que M. Alaiba, qui préside la commission de l'économie, du budget et des finances du Parlement, remplacerait Sergiu Gaibu et contribuerait à mieux promouvoir la politique du gouvernement.

"Les changements de personnel visent à mieux gérer l'économie et le commerce, ce qui permettra de réaliser le programme du gouvernement", a-t-elle déclaré.

La nomination d'Alaiba doit être approuvée par le président Maia Sandu.

Le gouvernement pro-occidental de la Moldavie a résisté aux appels à la démission lancés par les protestataires qui ont organisé des manifestations en raison des fortes augmentations de prix, notamment pour le gaz acheté à la Russie.

La minuscule ancienne république soviétique, qui se situe entre l'Ukraine et la Roumanie, prévoit une croissance économique nulle cette année et une inflation de plus de 28 %. L'année dernière, l'économie a connu une croissance de près de 14 %.

Les problèmes ont été aggravés par la guerre en Ukraine, et des milliers de réfugiés ukrainiens sont arrivés dans le pays depuis que la Russie a envahi son voisin le 24 février.