Le Parlement européen décerne le prix Sakharov au peuple ukrainien

BRUXELLES (Reuters) - Le Parlement européen a annoncé mercredi avoir décerné le prix Sakharov pour la Liberté de penser au peuple ukrainien, en signe de soutien face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis le 24 février.

"Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions. Je sais que le courageux peuple d'Ukraine ne cèdera pas, et nous non plus", a déclaré la présidente du Parlement, Roberta Metsola, dans l'hémicycle à Strasbourg.

Les 50.000 euros de dotation du prix seront distribués à des personnalités de la société civile ukrainienne.

Le prix Sakharov, du nom de l'ancien dissident soviétique Andreï Sakharov, est décerné chaque année depuis 1988 à des personnalités ou des organisations qui défendent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.

