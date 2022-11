Le Parlement européen déclare la Russie "État sponsor du terrorisme"

BRUXELLES, 23 novembre (Reuters) - Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution qualifiant officiellement la Russie d'État sponsor du terrorisme, en faisant valoir que les frappes contre des cibles civiles comme les hôpitaux, les écoles ou les infrastructures énergétiques violent les lois internationales.

Ce texte à portée purement symbolique pour le moment vise à créer les conditions pour que le président russe Vladimir Poutine et son gouvernement puissent un jour être tenus responsable des crimes commis par l'armée russe en Ukraine devant un tribunal pénal international.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué l'adoption de cette résolution par les députés européens.

"La Russie doit être isolée sur tous les plans et rendre des comptes pour que prenne fin sa politique de longue date de terrorisme en Ukraine et dans le monde", a-t-il écrit sur Twitter. (Rédigé par Sabine Siebold et Bart Meijer, avec Max Hunder à Kyiv, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)