Le Parlement russe pourrait demander à Poutine de reconnaître l'indépendance du Donbass

MOSCOU, 21 janvier (Reuters) - La Douma, la chambre basse du Parlement russe, va débattre la semaine prochaine d'une proposition visant à demander au président Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des deux régions sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine, a déclaré vendredi son président.

Viatcheslav Volodine a fait cette annonce à quelques heures de discussions entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Genève sur la situation en Ukraine.

La Russie fait monter les enchères depuis qu'elle a formulé une série de "propositions" visant selon elle à garantir sa propre sécurité, dont l'arrêt de l'expansion de l'Otan vers l'Est et en particulier en Ukraine - demande catégoriquement rejetée par les Occidentaux.

Après la chute du président pro-russe Viktor Ianoukovitch, la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et soutenu militairement les séparatistes russophones du Donbass, qui ont proclamé les "républiques" de Donetsk et Louhansk et refusent de revenir dans le giron de Kiev.

La reconnaissance formelle de l'indépendance de ces deux régions ukrainiennes est une des mesures de rétorsion que Vladimir Poutine pourrait décider si l'issue des négociations avec les Occidentaux ne satisfait pas Moscou.

Dans un communiqué diffusé sur Telegram, le président de la Douma promet de donner suite à la proposition déposée par onze députés, dont le chef du parti communiste Guennadi Ziouganov, qui demande au président russe de reconnaître l'indépendance des républiques de Donetsk et Louhansk pour protéger leurs habitants des menaces extérieures.

Moscou a délivré plus de 600.000 passeports russes aux habitants de ces régions du Donbass depuis 2014.

"Nous voyons que le président (ukrainien) Zelenski ignore les accords (de paix) de Minsk. L'Otan veut occuper l'Ukraine. L'un et l'autre peuvent conduire à une tragédie. Nous ne pouvons pas la laisser se produire", justifie Viatcheslav Volodine.

Les dirigeants occidentaux ont répété à de nombreuses reprises que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan ne se posait pas à court terme, tout en refusant d'exclure par principe cette initiative.

