Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal s'est félicité jeudi du "soutien continu, inébranlable et sans précédent" des États-Unis dans la lutte de son pays contre l'invasion russe, et a souligné l'engagement de l'Ukraine à lutter contre la corruption.

M. Shmyhal, qui s'exprimait aux côtés de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu'il était essentiel pour l'Ukraine de commencer la reconstruction cette année, et a indiqué que Kiev avait identifié un déficit de financement prioritaire de 14 milliards de dollars nécessaires cette année.

Mme Yellen, qui a effectué une visite surprise à Kiev en février, a déclaré à M. Shmyhal qu'elle avait vu "de ses propres yeux la bravoure et la résistance de l'armée et du peuple ukrainiens", racontant une visite dans une école endommagée par les attaques russes où les membres de la communauté fabriquaient des bougies de tranchées pour les envoyer au front.

Elle a déclaré que les États-Unis étaient aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour de la guerre et qu'ils continueraient à la soutenir "aussi longtemps qu'il le faudra".

Les États-Unis ont déboursé un soutien économique important depuis le début de la guerre et en fourniront d'autres dans les mois à venir, en plus de l'aide sécuritaire et humanitaire, a-t-elle ajouté.

"Comme l'a dit le président Zelensky, ce soutien n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la démocratie et la sécurité mondiale", a-t-elle ajouté, précisant qu'il comportait des garanties pour s'assurer que les fonds étaient utilisés aux fins prévues.

Mme Yellen a salué l'engagement de l'Ukraine à respecter les critères de réforme dans le cadre d'un nouveau programme de prêt de 15,6 milliards de dollars approuvé par le Fonds monétaire international, ce qui, selon elle, constitue une étape importante sur la voie d'une économie saine.

M. Shmyhal a déclaré que l'Ukraine avait mis en œuvre des mesures de contrôle exceptionnelles pour rendre compte de chaque dollar d'aide reçu, et que le pays avait entrepris plus de réformes anti-corruption au cours de l'année écoulée qu'au cours des années précédentes réunies.

Il a également déclaré que l'Ukraine appréciait les sanctions américaines sévères imposées à la Russie, qui couvrent plus de 120 entreprises et entités, y compris celles qui ont facilité l'évasion des sanctions et celles qui sont associées à la société énergétique russe Rosatom.

La Banque mondiale, les Nations unies, la Commission européenne et l'Ukraine ont récemment estimé que la reconstruction de l'Ukraine coûterait 411 milliards de dollars, ce qui représente une forte augmentation par rapport à l'estimation précédente de 349 milliards de dollars.

Mme Yellen a déclaré mardi que le soutien des États-Unis et de l'Union européenne permettrait à l'Ukraine de tenir jusqu'à la fin de l'année, mais que si la guerre se poursuivait, Washington devrait collaborer avec ses partenaires pour apporter une aide supplémentaire en cas de besoin.