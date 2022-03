Le Royaume-Uni délivre 25 500 visas aux réfugiés ukrainiens alors que des millions de personnes fuient la guerre

Les données du ministère de l'Intérieur ont montré que 22 800 visas avaient été accordés dans le cadre du programme familial ukrainien qui permet aux demandeurs de rejoindre des membres de leur famille au Royaume-Uni, tandis que 2 700 visas ont été proposés dans le cadre du programme de parrainage qui permet aux réfugiés ayant un parrain désigné d'entrer.

Les données de mercredi ont également montré que 28 300 personnes avaient fait une demande pour le programme de parrainage, tandis que le nombre total de demandes s'élevait à 59 500.

Le nombre de personnes fuyant la guerre s'élevant actuellement à plus de 4 millions, le gouvernement a été mis sous pression pour faire davantage pour accueillir les réfugiés.

"Nous commençons à voir des progrès ... nous devons en faire plus et nous apporterons d'autres améliorations pour amener les gens au Royaume-Uni aussi rapidement que possible", a déclaré le ministre des réfugiés Richard Harrington dans un communiqué.

Le ministre britannique des transports, Grant Shapps, a déclaré la semaine dernière qu'il avait pris des dispositions pour accueillir une famille de réfugiés ukrainiens par le biais du programme de parrainage.

La Grande-Bretagne a insisté sur les contrôles de sécurité et les visas de pré-entrée pour garder le contrôle sur les personnes qui entrent sur l'île, tandis que l'Union européenne, qui partage des frontières terrestres avec l'Ukraine, a adopté une approche moins restrictive.