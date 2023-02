Le Royaume-Uni forme les Ukrainiens au combat "à l'occidentale" avec moins de munitions - un ministre

La Grande-Bretagne et d'autres alliés occidentaux ont formé des soldats ukrainiens et fourni des armes et des munitions pour soutenir Kiev dans sa lutte contre la Russie.

"L'Ukraine utilise d'énormes quantités de munitions pour se défendre, c'est en partie pour cela que nous les formons à combattre à la manière occidentale", a déclaré Wallace à Times Radio.

Wallace a déclaré que la Grande-Bretagne avait acheté et échangé des munitions "de type soviétique" tout en aidant l'armée ukrainienne convertie à débloquer "l'accès à nos stocks de munitions".

"En même temps, nous nous entraînons pour nous assurer qu'elles sont utilisées de manière très productive et précise", a-t-il ajouté.

"La manière russe ou soviétique de combattre est très lourde en munitions, avec des barrages d'artillerie massifs, et ce n'est jamais ainsi que nous nous sommes organisés pour combattre au sein de l'OTAN", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la question de savoir si les alliés occidentaux devraient également fournir des avions à réaction à l'Ukraine, M. Wallace a répondu que l'utilisation d'avions de combat exigeait une longue formation pour les pilotes et une équipe de soutien importante. Il a déclaré que la Grande-Bretagne pourrait apporter un soutien plus immédiat en fournissant des armes telles que des missiles anti-aériens.

"Je pense que nous pouvons aider l'Ukraine plus rapidement en livrant les effets dont ils ont besoin sur le champ de bataille plutôt que la demande spécifique de plate-forme", a-t-il déclaré à Sky News.