Le Sénat américain soutient l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, en pensant à la Russie.

Le Sénat a voté à 95 voix contre 1 pour soutenir la ratification des documents d'adhésion, dépassant facilement la majorité des deux tiers des 67 voix requises pour soutenir la ratification des documents d'adhésion des deux pays.

"Ce vote historique envoie un signal important de l'engagement soutenu et bipartisan des États-Unis envers l'OTAN, et de la volonté de faire en sorte que notre Alliance soit prête à relever les défis d'aujourd'hui et de demain", a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué.

La Suède et la Finlande ont demandé leur adhésion à l'OTAN en réponse à l'invasion du 24 février. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises les deux pays contre une adhésion à l'alliance.

Les 30 alliés de l'OTAN ont signé le protocole d'adhésion pour eux le mois dernier, leur permettant de rejoindre l'alliance dirigée par les États-Unis et dotée de l'arme nucléaire une fois que ses membres auront ratifié la décision.

À ce stade, Helsinki et Stockholm peuvent participer aux réunions de l'OTAN et avoir un plus grand accès aux renseignements, mais ne sont pas protégés par l'article cinq, la clause de défense de l'OTAN qui stipule qu'une attaque contre un allié est une attaque contre tous.

L'adhésion doit être ratifiée par les parlements des 30 membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avant que la Finlande et la Suède puissent être protégées par la clause de défense.

La ratification pourrait prendre jusqu'à un an, bien qu'elle ait déjà été approuvée par quelques pays, dont le Canada, l'Allemagne et l'Italie.

Les sénateurs des deux partis ont fortement appuyé l'adhésion des deux pays, les décrivant comme des alliés importants dont les armées modernes collaborent déjà étroitement avec l'OTAN.

"Les qualifications de ces deux nations démocratiques et prospères sont remarquables et serviront à renforcer l'alliance de l'OTAN", a déclaré le sénateur démocrate Bob Menendez, président de la commission des affaires étrangères, en demandant instamment le soutien avant le vote.

Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a invité les ambassadeurs et autres diplomates de Finlande et de Suède au Sénat pour assister au vote.

Le sénateur républicain Josh Hawley a été le seul à voter contre. Le sénateur républicain Rand Paul a voté présent.