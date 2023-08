Le Turkménistan a mis en garde samedi la Russie contre toute tentative d'étendre son influence sur la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel entre l'Asie centrale et la Chine, après que Moscou a déclaré que d'autres pays pourraient rejoindre son "union gazière" avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.

Le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan acheminent tous trois du gaz vers la Chine via un gazoduc traversant les trois pays ; la plus grande partie du gaz provient du Turkménistan, car les deux autres pays ont connu une forte croissance de la demande intérieure de gaz.

La Russie, qui tente d'ouvrir de nouveaux marchés asiatiques pour son gaz après les sanctions occidentales, a déclaré l'année dernière qu'elle mettait en place une union gazière avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan qui rationaliserait l'expédition et l'exportation de gaz vers ces pays et vers des tiers.

Jusqu'à présent, la seule mesure concrète annoncée par l'union a été un projet d'inversion d'un autre gazoduc, qui relie le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan à la Russie, afin que la société russe Gazprom puisse expédier du gaz à l'Ouzbékistan, qui a commencé à souffrir de pénuries d'énergie.

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré cette semaine que l'union gazière pourrait être élargie car d'autres pays sont intéressés à la rejoindre, sans toutefois les nommer.

Le ministère turkmène des affaires étrangères a réagi samedi en déclarant que, bien que les commentaires de la Russie soient vagues, Achgabat tenait à préciser qu'il n'avait pas été consulté au sujet de l'ajout potentiel de nouveaux fournisseurs au gazoduc chinois.

"Le Turkménistan considère qu'une telle approche est incompréhensible et inacceptable, et notre pays estime qu'elle va à l'encontre du droit international et des pratiques établies dans le secteur du gaz", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La Russie était le principal acheteur de gaz turkmène avant la construction du gazoduc chinois, mais sa part dans les exportations turkmènes est désormais faible, et l'inversion du gazoduc entre la Russie et l'Asie centrale mettrait fin à ces expéditions. (Reportage de Marat Gurt ; rédaction d'Olzhas Auyezov ; édition de David Evans)