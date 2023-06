Des images satellites prises mardi après-midi par Maxar Technologies montrent des inondations importantes dans le sud de l'Ukraine, le barrage et la centrale hydroélectrique de Nova Kahkovka ayant été en grande partie détruits.

Ce barrage essentiel, situé le long de la rivière Dnipro dans la partie de la région ukrainienne de Kherson désormais tenue par la Russie, s'est effondré mardi, inondant une grande partie de la zone de guerre le long de la ligne de front.

L'identité des responsables n'a pas été précisée dans l'immédiat.

M. Maxar a déclaré que les images de plus de 2 500 km2 entre Nova Kakhovka et le golfe de Dniprovska, au sud-ouest de la ville de Kherson, sur la mer Noire, montraient de nombreuses villes et villages inondés.

"Le barrage et la centrale hydroélectrique de Nova Kakhovka ont été en grande partie détruits et il ne reste que peu de structures", a déclaré Maxar dans un communiqué.

Les images montrent des maisons et des bâtiments submergés par les eaux, dont beaucoup n'ont plus que leur toit, ainsi que des parcs, des terrains et des infrastructures envahis par l'eau.

L'Ukraine a déclaré que la Russie avait commis un crime de guerre délibéré en faisant exploser le barrage de l'ère soviétique, qui alimentait une centrale hydroélectrique.

Le Kremlin a rejeté la faute sur l'Ukraine, affirmant qu'elle tentait de détourner l'attention du lancement d'une contre-offensive majeure qui, selon Moscou, est en train de s'essouffler.

Le barrage a été endommagé en novembre à la suite du retrait de la Russie de la ville de Kherson.