Le bijoutier russe Sokolov prévoit toujours une introduction en bourse, mais le lieu est incertain - TASS

MOSCOU (Reuters) - Le joaillier russe Sokolov prévoit toujours d'organiser une introduction en bourse (IPO) dans les deux prochaines années, a déclaré lundi l'agence de presse TASS citant le copropriétaire de la société, mais le lieu n'a pas encore été décidé.

L'associé directeur et copropriétaire de la société de joaillerie, Artem Sokolov, a déclaré à Reuters en novembre que la société prévoyait une double cotation à New York et à Moscou en 2023.

Mais l'incertitude géopolitique et les sanctions occidentales imposées au secteur financier russe depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février ont forcé de nombreuses entreprises à mettre leurs plans sur la glace. Au moins 10 entreprises avaient prévu des cotations en 2022.

"En ce qui concerne l'introduction en bourse", TASS a cité les propos de Sokolov. "Nous n'abandonnons pas nos plans, nous continuons à nous préparer pour que dans un à deux ans cela se produise, mais sur quelles plateformes cela se fera est une question ouverte. Tout dépendra du marché."