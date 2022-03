Le bitcoin se maintient après avoir atteint son plus haut niveau de l'année

Le bitcoin a atteint 48 234 $ lundi soir, son plus haut niveau depuis le 31 décembre. La dernière fois, il s'échangeait en hausse de 0,9 % à 47 553 $.

Ses gains ont soulevé des cryptomonnaies plus petites qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bitcoin. L'Ether, le deuxième plus grand jeton, a atteint 3 436 $ lundi, son plus haut depuis début janvier.

Les acteurs du marché ont cité les signes émergents d'une nouvelle vague d'adoption de la crypto par les investisseurs institutionnels et les sociétés financières, dont l'intérêt au cours des deux dernières années a alimenté le voyage de la crypto vers un actif grand public à partir d'une technologie de niche.

Le bitcoin a augmenté de plus de 12 % au cours de la seule semaine dernière.

Parmi les commentaires de soutien cités, citons ceux du directeur général de BlackRock Inc, qui a déclaré la semaine dernière que la guerre Russie-Ukraine pourrait finir par accélérer l'utilisation des monnaies numériques comme outil de règlement des transactions internationales.

De tels mouvements signalent "une conviction croissante que les marchés de la crypto-monnaie valent la peine qu'on y consacre plus de ressources", a déclaré Noelle Acheson, responsable des perspectives de marché de la société américaine de crypto-monnaie Genesis.

Bien que l'on parle désormais du bitcoin et d'autres cryptomonnaies dans le même souffle que les actifs traditionnels, des actions aux obligations en passant par les devises étrangères, il reste plus volatil que jamais.

Le bitcoin a atteint un sommet historique de 69 000 dollars en novembre, avant de dégringoler de près de 30 % en seulement 24 jours.