La course à l'espace que l'Inde souhaite remporter cette semaine en atterrissant la première sur le pôle sud de la Lune est une affaire de science, de politique de prestige national et d'une nouvelle frontière : l'argent.

La sonde indienne Chandrayaan-3 se dirige vers un atterrissage sur le pôle sud de la Lune mercredi. En cas de succès, les analystes et les dirigeants s'attendent à un coup de fouet immédiat pour l'industrie spatiale naissante de ce pays d'Asie du Sud.

La sonde russe Luna-25, lancée il y a moins de deux semaines, était en passe d'arriver la première, avant que l'atterrisseur ne s'écrase en orbite, emportant peut-être avec lui le financement d'une nouvelle mission, selon les analystes.

Cette compétition apparemment soudaine pour atteindre une région de la lune jusqu'alors inexplorée rappelle la course à l'espace des années 1960, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontaient.

Mais aujourd'hui, l'espace est une affaire commerciale, et le pôle sud de la lune est un prix en raison de la glace d'eau qui s'y trouve et qui, selon les planificateurs, pourrait servir de base à une future colonie lunaire, à des opérations minières et à d'éventuelles missions vers Mars.

Sous l'impulsion du Premier ministre Narendra Modi, l'Inde a privatisé les lancements spatiaux et cherche à ouvrir le secteur aux investissements étrangers en vue de multiplier par cinq sa part du marché mondial des lancements au cours de la prochaine décennie.

Si Chandrayaan-3 réussit, les analystes s'attendent à ce que le secteur spatial indien tire parti de sa réputation d'ingénierie compétitive en termes de coûts. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) disposait d'un budget d'environ 74 millions de dollars pour la mission.

En comparaison, la NASA est en passe de dépenser environ 93 milliards de dollars pour son programme lunaire Artemis jusqu'en 2025, selon les estimations de l'inspecteur général de l'agence spatiale américaine.

"Dès que cette mission sera couronnée de succès, elle rehaussera le profil de tous ceux qui y sont associés", a déclaré Ajey Lele, consultant à l'Institut Manohar Parrikar d'études et d'analyses de défense de New Delhi.

"Lorsque le monde s'intéresse à une mission comme celle-ci, il ne considère pas l'ISRO de manière isolée.

LA CRISE DE LA RUSSIE

Malgré les sanctions occidentales liées à sa guerre en Ukraine et son isolement croissant, la Russie a réussi à lancer une mission lunaire. Mais certains experts doutent de sa capacité à financer le successeur de Luna-25. La Russie n'a pas révélé le montant de ses dépenses pour la mission.

"Les dépenses consacrées à l'exploration spatiale sont systématiquement réduites d'année en année", a déclaré Vadim Lukashevich, expert spatial indépendant et auteur basé à Moscou.

La priorité budgétaire accordée par la Russie à la guerre en Ukraine rend une répétition de Luna-25 "extrêmement improbable", a-t-il ajouté.

La Russie a envisagé de jouer un rôle dans le programme Artemis de la NASA jusqu'en 2021, date à laquelle elle a déclaré qu'elle préférait s'associer au programme lunaire de la Chine. Peu de détails sur cet effort ont été divulgués.

La Chine a effectué le premier atterrissage en douceur sur la face cachée de la lune en 2019 et prévoit d'autres missions. Le cabinet de recherche spatiale Euroconsult estime que la Chine a dépensé 12 milliards de dollars pour son programme spatial en 2022.

LE MANUEL DE LA NASA

Mais en s'ouvrant aux fonds privés, la NASA a fourni à l'Inde le modèle à suivre, ont déclaré des responsables de ce pays.

Elon Musks SpaceX, par exemple, développe la fusée Starship pour son activité de lancement de satellites ainsi que pour transporter les astronautes de la NASA à la surface des lunes dans le cadre d'un contrat de 3 milliards de dollars.

Au-delà de ce contrat, SpaceX dépensera environ 2 milliards de dollars pour la fusée Starship cette année, a déclaré Elon Musk.

Les entreprises spatiales américaines Astrobotic et Intuitive Machines construisent des atterrisseurs lunaires qui devraient être lancés vers le pôle sud de la lune d'ici la fin de l'année ou en 2024.

Des entreprises telles qu'Axiom Space et Blue Origin de Jeff Bezos développent des successeurs de la Station spatiale internationale, financés par des fonds privés. Lundi, Axiom a déclaré avoir levé 350 millions de dollars auprès d'investisseurs saoudiens et sud-coréens.

L'espace reste risqué. La dernière tentative d'alunissage de l'Inde a échoué en 2019, l'année même où une startup israélienne a échoué dans ce qui aurait été le premier alunissage financé par le secteur privé. La startup japonaise ispace a également échoué dans sa tentative d'alunissage cette année.

"L'atterrissage sur la lune est difficile, comme nous l'avons vu, a déclaré Bethany Ehlmann, professeur à l'Institut de technologie de Californie, qui travaille avec la NASA sur une mission de 2024 visant à cartographier le pôle sud lunaire et la glace d'eau qu'il contient.

"Depuis quelques années, la lune semble manger les engins spatiaux. (Rédaction : Kevin Krolicki et Clarence Fernandez)