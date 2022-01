Le chef de la Marine allemande démissionne après ses propos sur Poutine

BERLIN, 22 janvier (Reuters) - Le chef de la Marine allemande a démissionné samedi après avoir déclaré que le président russe Vladimir Poutine méritait le respect et que la Crimée, annexée par Moscou, ne reviendrait jamais dans le giron de l'Ukraine.

"J'ai demandé à la ministre de la Défense Christine Lambrecht de me relever de mes fonctions avec effet immédiat", a déclaré le vice-amiral Kay-Achim Schoenbach dans un communiqué. "La ministre a accepté ma demande."

Kay-Achim Schoenbach a tenu ses propos controversés lors d'une intervention devant un think-tank en Inde, vendredi, qui a donné lieu à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Ses commentaires sont intervenus dans un contexte tendu qui a vu la Russie rassembler des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine.

Alors que les efforts diplomatiques tentent d'éviter une escalade, la Russie a assuré ne pas avoir l'intention d'envahir l'Ukraine.

"Ce qu'il (Poutine) veut vraiment, c'est le respect", a déclaré Kay-Achim Schoenbach, à New Delhi, en s'exprimant en anglais.

"Et mon Dieu, donner du respect à quelqu'un est peu coûteux, voire gratuit (...) Il est facile de lui donner le respect qu'il demande vraiment - et qu'il mérite probablement aussi", a ajouté le chef de la Marine allemande en qualifiant la Russie de pays ancien et important.

Kay-Achim Schoenbach a reconnu que les actions de la Russie en Ukraine devaient être traitées. "La péninsule de Crimée est partie, elle ne reviendra jamais, c'est un fait", a-t-il toutefois ajouté, en contradiction avec la position occidentale selon laquelle l'annexion de la péninsule par Moscou à l'Ukraine en 2014 ne peut être acceptée et doit être annulée.

Avant la démission de Kay-Achim Schoenbach, le ministère de la Défense a publiquement critiqué ses propos, affirmant qu'ils ne reflétaient pas la position de l'Allemagne ni dans leur contenu ni dans leur formulation.

"Mes remarques irréfléchies en Inde (...) mettent de plus en plus à rude épreuve mon bureau", a reconnu Kay-Achim Schoenbach. "Je considère (que ma démission est) nécessaire pour éviter de nouveaux dommages à la marine allemande, aux forces allemandes et, en particulier, à la République fédérale d'Allemagne."

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait appelé l'Allemagne à rejeter publiquement les commentaires du chef de la marine, qui pourraient selon Kiev entraver les efforts occidentaux pour désamorcer la situation.

"L'Ukraine est reconnaissante à l'Allemagne pour le soutien qu'elle a déjà fourni depuis 2014, ainsi que pour les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit armé russo-ukrainien. Mais les déclarations actuelles de l'Allemagne sont décevantes et vont à l'encontre de ce soutien et de ces efforts", a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. (Reportage Sabine Siebold, version française Benjamin Mallet)