Le chef de la banque centrale thaïlandaise déclare que la croissance est plus préoccupante que l'inflation pour le moment.

La banque centrale fait partie d'un nombre de plus en plus restreint de pays qui continuent à considérer les pressions inflationnistes comme transitoires. Elle s'inquiète davantage de l'effondrement des arrivées de touristes étrangers causé par la pandémie et de son impact à long terme sur la croissance.

Le gouverneur Sethaput Suthiwartnarueput a déclaré dans une interview à Reuters qu'il s'attendait à ce que l'économie ait progressé de 1,8 % en glissement annuel au cours du premier trimestre de cette année et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne ferait pas dérailler la reprise.

"La reprise économique est toujours intacte, lente et inégale", a-t-il déclaré. "Notre priorité est maintenant de veiller à ce que la reprise reste intacte".

Le mois dernier, le comité de politique monétaire de la Banque de Thaïlande a voté à l'unanimité pour maintenir le taux directeur à un niveau historiquement bas de 0,50 %, où il se trouve depuis mai 2020. Il tiendra son prochain examen de politique en juin.

Alors que l'inflation globale, largement alimentée par les pressions de l'offre, dépassera la fourchette cible de la banque centrale de 1 à 3 % cette année, elle reviendra probablement à l'objectif l'année prochaine, a déclaré Sethaput.

"Les prévisions d'inflation à moyen terme semblent toujours relativement ancrées dans la fourchette de deux à trois pour cent", a-t-il dit, ajoutant "nous n'avons pas vu les rendements monter en flèche en raison de l'inflation plus élevée".

L'inflation a atteint son plus haut niveau en 13 ans, à 5,73 %, en mars, principalement en raison des coûts énergétiques. Le mois dernier, la BOT a relevé ses prévisions d'inflation globale à 4,9 %, contre 1,7 % précédemment, mais prévoit que l'inflation ralentira ensuite à 1,7 % en 2023.

Il a abaissé ses prévisions de croissance économique pour 2022 à 3,2 %, contre 3,4 % précédemment, et ses perspectives pour l'année prochaine à 4,4 %, contre 4,7 %.

L'économie thaïlandaise devrait revenir à son niveau pré-pandémique au premier trimestre de l'année prochaine, à la traîne de ses pairs dans la région, a déclaré Sethaput.

"C'est parce que nous sommes très fortement tributaires du tourisme", a-t-il dit à propos d'un secteur qui représente normalement environ 12 % du produit intérieur brut et un cinquième des emplois.

Toutefois, la contribution du secteur à l'économie pourrait ne pas retrouver ces niveaux avant 2026, en partie à cause des restrictions COVID-19 de la Chine sur les voyages à l'étranger.

Le BOT s'attend à 5,6 millions de touristes étrangers cette année et à 19 millions l'année prochaine, soit bien moins que les 40 millions de touristes étrangers en 2019, avant la pandémie.

Interrogé sur un futur resserrement de la politique, Sethaput a déclaré que la banque centrale surveillerait les signes de "déviation par rapport à la reprise attendue", tels que les effets de second tour sur les prix et les attentes d'inflation non ancrées.

La Thaïlande dispose de solides amortisseurs, avec une faible dette extérieure et des réserves étrangères élevées, pour résister à la volatilité mondiale, a-t-il ajouté.

Les mouvements du baht thaïlandais ont été largement déterminés par les fondamentaux mondiaux, a déclaré M. Sethaput. Lundi, la devise s'est échangée à son plus bas niveau en deux semaines, soit environ 33,6 par dollar.

"Nous n'aimons pas la volatilité excessive... mais si la volatilité ou les mouvements de la devise, qu'il s'agisse du dollar ou du baht, sont motivés par les fondamentaux, alors nous acceptons mieux ces mouvements", a-t-il déclaré.