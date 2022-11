Le chef de la défense ukrainienne minimise la menace d'une frappe nucléaire russe

Les inquiétudes concernant une éventuelle escalade nucléaire pendant la guerre de la Russie en Ukraine ont augmenté après deux discours du président russe Vladimir Poutine dans lesquels il a indiqué qu'il utiliserait, si nécessaire, des armes nucléaires pour défendre la Russie.

"Je ne pense pas qu'ils l'utiliseront. Mais encore une fois, lorsque vous avez un singe avec une grenade pour voisin, vous devez estimer toutes sortes de risques. Mais je pense que ce n'est pas une démarche pragmatique et pratique pour eux", a déclaré à Reuters le ministre de la Défense Oleksii Reznikov.

Dans une interview à Kiev, il a déclaré qu'il espérait que l'Inde et la Chine - des pays avec lesquels Moscou veut faire des affaires - avaient indiqué clairement à Poutine que l'utilisation d'armes nucléaires serait une "ligne rouge".

"Quel est l'état technique de leur armement nucléaire ? Le savez-vous ? Non. Moi ? Non. Ils ne le savent pas non plus. Parce que le dernier essai qu'ils ont effectué dans les années 1990 au Kazakhstan, il y a plus de trente ans."