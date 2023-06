La Russie a déclaré vendredi qu'elle ne voyait aucune raison de prolonger l'accord sur les céréales de la mer Noire au-delà du 17 juillet en raison de l'attitude "scandaleuse" de l'Occident à l'égard de cet accord, tout en assurant les pays pauvres que les exportations de céréales russes se poursuivraient.

Les Nations unies et la Turquie ont négocié l'initiative sur les céréales de la mer Noire en juillet dernier afin de contribuer à la lutte contre une crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de l'Ukraine par Moscou, qualifiée d'"opération militaire spéciale", et par son blocus des ports ukrainiens de la mer Noire.

L'accord permet d'exporter des denrées alimentaires et des engrais à partir de trois ports ukrainiens : Chornomorsk, Odesa et Pivdennyi (Yuzhny). L'accord a été prolongé à trois reprises, la dernière fois jusqu'au 17 juillet.

"L'attitude de l'Occident à l'égard de cet accord est scandaleuse", a déclaré M. Lavrov à la presse, soulignant en particulier les positions des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

M. Lavrov a déclaré que l'attaque de l'oléoduc Togliatti-Odesa, qui transporte de l'ammoniac, constituait l'une des dernières cartouches pour la Russie, attaque qu'il a imputée à l'Ukraine qui, à son tour, a accusé la Russie de l'avoir endommagée.

"Je ne vois pas quels arguments pourraient être avancés par ceux qui voudraient poursuivre l'initiative de la mer Noire", a déclaré M. Lavrov.

La Russie et l'Ukraine sont deux des principaux producteurs agricoles mondiaux et des acteurs majeurs sur les marchés du blé, de l'orge, du maïs, du colza, de l'huile de colza, des graines de tournesol et de l'huile de tournesol. La Russie domine également le marché des engrais.

Si l'accord sur les céréales échoue, a déclaré M. Lavrov, la Russie fournira des céréales aux pays les plus pauvres du monde, aux frais de Moscou.

"Si l'initiative de la mer Noire cesse de fonctionner, nous fournirons aux pays les plus pauvres des livraisons de céréales d'une taille comparable ou supérieure, à nos propres frais, gratuitement", a déclaré M. Lavrov.

Entre 2018 et 2020, l'Afrique a importé 3,7 milliards de dollars de blé (32 % du total des importations africaines de blé) de Russie et 1,4 milliard de dollars d'Ukraine (12 % du total des importations africaines de blé), selon les Nations unies.

Pour convaincre la Russie d'accepter l'initiative, un pacte de trois ans a également été conclu en juillet dernier, dans lequel les Nations unies ont accepté d'aider Moscou à surmonter tout obstacle à ses propres expéditions de denrées alimentaires et d'engrais.

Les demandes spécifiques de la Russie portent sur la reconnexion de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT, la reprise des livraisons de machines et de pièces agricoles à la Russie et la levée des restrictions en matière d'assurance et de réassurance.

Parmi les autres demandes figurent la reprise du pipeline d'ammoniac Togliatti-Odesa, qui permet à la Russie de pomper le produit chimique vers le principal port ukrainien de la mer Noire, et le déblocage des actifs et des comptes des entreprises russes impliquées dans les exportations de denrées alimentaires et d'engrais.

La Russie affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ces questions.