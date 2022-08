Le chef des séparatistes soutenus par la Russie affirme que le procès Azov commencera cet été

Le régiment Azov, une unité de la garde nationale ukrainienne aux origines d'extrême droite et ultranationalistes, a attiré l'attention internationale pour sa résistance au siège russe des vastes aciéries de Mariupol.

Après avoir combattu pendant des semaines depuis les bunkers et les tunnels situés sous l'aciérie, des centaines de combattants d'Azov se sont rendus en mai aux forces soutenues par la Russie.

Bien que les prisonniers d'Azov n'aient pas encore été officiellement inculpés, le 2 août, la Cour suprême de Russie a jugé que le régiment était une organisation terroriste, ouvrant ainsi la voie à l'inculpation des combattants capturés.

L'Ukraine, qui a elle-même jugé et condamné une série de soldats russes pour des crimes de guerre commis contre des civils, affirme que les captifs d'Azov sont des prisonniers de guerre, méritant la protection des Conventions de Genève.

"Le premier tribunal aura lieu probablement à Mariupol, et il sera organisé avant la fin de l'été", a déclaré Denis Pushilin, chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, aux journalistes lors d'une visite organisée par le ministère russe de la défense.

M. Pushilin s'est exprimé à la prison d'Olenivka, dans la région de Donetsk, où 53 prisonniers de guerre ukrainiens, dont des combattants d'Azov, ont été tués le 29 juillet lors de bombardements que l'Ukraine et la Russie se sont mutuellement attribués.

M. Pushilin a déclaré qu'un procès à Mariupol serait ouvert aux médias et aux représentants internationaux : "La tâche est d'organiser le procès le plus ouvert possible, afin que personne n'ait de doutes".

La Russie cite régulièrement Azov à l'appui de son affirmation selon laquelle l'Ukraine est contrôlée par des "fascistes". Les médias d'État russes ont comparé les combattants d'Azov aux nazis de la Seconde Guerre mondiale, dont la défaite face à l'Union soviétique reste un élément central de l'identité nationale russe.

Kiev affirme que le régiment Azov a été réformé loin de ses origines radicales et qu'il n'a rien à voir avec la politique. Le régiment lui-même a également pris ses distances par rapport aux opinions de son fondateur nationaliste.

Le régiment nie les allégations de fascisme, de nazisme et de racisme et affirme que la Russie diffuse de la désinformation sur le régiment.