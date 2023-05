Les forces mercenaires russes Wagner n'ont pas encore reçu les munitions promises par Moscou, a déclaré mardi le chef du groupe, revenant sur les commentaires faits quelques heures plus tôt selon lesquels les données initiales montraient qu'elles avaient commencé à les recevoir.

Mais Evgueni Prigojine, dont les forces tentent depuis des mois de s'emparer de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a ajouté qu'il ne voulait pas "gâcher" le grand défilé russe du jour de la Victoire, prévu à 07h00 GMT, et qu'il révélerait plus de détails ensuite.

"Les personnes qui étaient censées exécuter les commandes (d'expédition) ne l'ont pas fait jusqu'à présent, au cours de la journée écoulée", a déclaré M. Prigozhin dans une vidéo postée sur l'application de messagerie Telegram.

Lundi, en fin de journée, il avait déclaré que les données préliminaires montraient que ses troupes commençaient à recevoir les munitions, tout en précisant qu'elles ne les avaient pas "vues en pratique".

Le président Vladimir Poutine prendra la parole lors du défilé militaire sur la place Rouge, l'un des événements publics les plus appréciés de Russie, organisé pour marquer l'anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie en 1945.

Dimanche, l'armée ukrainienne a juré d'empêcher Moscou de faire une dernière tentative pour s'emparer de la ville en ruines de Bakhmut, privant ainsi Poutine de ce qui serait sa seule récompense pour une coûteuse offensive hivernale en temps utile pour les vacances de mardi.