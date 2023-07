Un neveu de 32 ans du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a été nommé à la tête de la filiale russe de Danone après que le Kremlin a ordonné à l'État de prendre le contrôle de la filiale du fabricant français de yaourts en Russie.

Depuis que la Russie a envoyé des centaines de milliers de soldats en Ukraine en 2022, de nombreuses entreprises occidentales ont fui la Russie et certains actifs importants ont été placés sous la gestion de l'État, les proches alliés du président Vladimir Poutine en prenant le contrôle au jour le jour.

Selon un décret signé par M. Poutine dimanche, l'État russe a pris le contrôle de la filiale russe de Danone et de la participation de la société de bière Carlsberg dans un brasseur.

Yakub Zakriev, vice-premier ministre de Tchétchénie et ministre de l'agriculture de la république, a pris le poste de directeur général de Danone Russie mardi, selon la base de données respectée SPARK d'Interfax, qui contient des documents d'information sur les entreprises en Russie.

Cette nomination a été confirmée par Akhmed Dudayev, ministre tchétchène de la politique nationale, des relations extérieures et de l'information.

"Le choisir comme directeur général de Danone Russie montre que les représentants de l'équipe du président tchétchène et héros de la Russie Ramzan Akhmatovitch Kadyrov sont des gestionnaires talentueux et efficaces", a déclaré M. Dudayev sur son application de messagerie Telegram.

"Il a une grande expérience des postes à haute responsabilité", a ajouté M. Dudayev. M. Zakriev n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

M. Kadyrov, proche allié de M. Poutine, a qualifié M. Zakriev de "cher neveu" sur les réseaux sociaux. Zakriev est le fils de Zulai, l'une des sœurs aînées de Kadyrov, et a étudié l'économie à l'université d'État de Moscou.

Cette nomination est un autre indicateur de l'ampleur du transfert d'actifs en cours en Russie après que la guerre en Ukraine a déclenché la plus grande crise dans les relations de Moscou avec l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

Avec le départ de nombreux investisseurs occidentaux, l'État se voit confier un contrôle nominal, mais ceux qui sont nommés par l'État pour gérer les actifs obtiennent un contrôle effectif, gagnant ainsi une grande influence sur l'économie russe en temps de guerre.

Danone a déclaré en octobre qu'elle renonçait au contrôle de ses activités dans le secteur des produits laitiers en Russie, ce qui aurait pu entraîner une dépréciation pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros (1,12 milliard de dollars).

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a incité les États-Unis et leurs alliés à imposer les sanctions les plus sévères de l'histoire moderne à la Russie et à son élite économique, des mesures que M. Poutine considère comme une déclaration de guerre économique.

M. Poutine a déclaré que la Russie n'avait pas besoin de l'Occident, qu'elle dépendait de ses vastes ressources et qu'elle se tournait vers la Chine et d'autres puissances.

Le quotidien Vedomosti a rapporté que M. Zakriev, 32 ans, a travaillé au sein du gouvernement tchétchène par intermittence depuis 2013, à différents postes.

Les alliés de M. Poutine, Yuri et Mikhail Kovalchuk, ont fait part de leur intérêt pour la filiale Baltika de Carlsberg, qui est basée dans leur ville natale de Saint-Pétersbourg, a rapporté le Financial Times mardi, citant deux personnes familières avec le sujet. (Reportage de Guy Faulconbridge à Moscou, Lidia Kelly à Melbourne et Shubhendu Deshmukh à Bengaluru ; Rédaction de Stephen Coates)