Le commandant russe admet que la situation est "tendue" pour ses forces en Ukraine.

Et dans un autre signe de l'inquiétude de la Russie concernant la situation sur le terrain, huit mois après le début de son invasion, le chef de la région méridionale stratégique de Kherson, nommé par le Kremlin, a annoncé mardi un "déplacement organisé et progressif" des civils de quatre villes situées sur le fleuve Dnipro.

Les forces russes à Kherson ont été repoussées de 20 à 30 km au cours des dernières semaines et risquent d'être clouées sur la rive ouest du fleuve Dnipro, long de 2 200 km, qui coupe l'Ukraine en deux.

"La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être décrite comme tendue", a déclaré Sergei Surovikin, un général de l'armée de l'air russe nommé ce mois-ci à la tête de l'opération, à la chaîne de télévision d'État Rossiya 24.

Au sujet de Kherson, Surovikin a déclaré : "La situation dans cette région est difficile. L'ennemi frappe délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de Kherson."

L'Ukraine et la Russie ont toutes deux nié avoir ciblé des civils, bien que Kiev ait accusé les forces de Moscou de crimes de guerre.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale" le 24 février car il a déclaré vouloir assurer la sécurité de la Russie et protéger les russophones en Ukraine. L'Ukraine et ses alliés accusent Moscou de mener une guerre non provoquée pour s'emparer du territoire de son voisin pro-occidental.

Les positions des troupes russes à Kupiansk et Lyman dans l'est de l'Ukraine et la zone entre Mykolaiv et Kryvyi Rih dans la province de Kherson ont été citées par Surovikin comme faisant l'objet d'attaques continues.

Il a semblé concéder qu'il y avait un danger que les forces ukrainiennes avancent vers la ville de Kherson, qui se trouve près de l'embouchure du Dnipro sur la rive ouest, et qu'il est difficile pour la Russie de réapprovisionner depuis l'est car le pont principal qui traverse le Dnipro a été fortement endommagé par les bombardements ukrainiens.

La Russie a capturé la ville en grande partie sans opposition dans les premiers jours de l'invasion, et elle reste la seule grande ville ukrainienne que les forces de Moscou ont saisie intacte.

ANNEXE

Kherson est l'une des quatre provinces ukrainiennes partiellement occupées que la Russie prétend avoir annexées, et sans doute la plus importante sur le plan stratégique. Elle contrôle à la fois la seule route terrestre vers la péninsule de Crimée dont la Russie s'est emparée en 2014, et l'embouchure du Dnipro.

Après avoir organisé des référendums en septembre qui, selon l'Ukraine, étaient bidons et coercitifs, Poutine a déclaré l'annexion des provinces frontalières orientales de Donetsk et Luhansk, une importante région industrielle connue sous le nom de Donbas, ainsi que de Kherson et Zaporizhzhia dans le sud.

Surovikin a été surnommé "Général Armageddon" dans les médias russes après avoir servi en Syrie et en Tchétchénie, où ses forces ont réduit les villes en ruines dans le cadre d'une politique de terre brûlée brutale mais efficace contre ses ennemis.

Sa nomination a été rapidement suivie, le 10 octobre, par la plus grande vague de frappes de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre.

Poutine a présenté ces frappes comme une vengeance pour une explosion qui a endommagé le pont de la Russie vers la Crimée. Le gouvernement de Kiev n'a pas revendiqué la responsabilité de cette attaque mais a célébré la destruction de ce qu'il considère comme une cible militaire utilisée pour transporter des armes et des troupes.

Vladimir Saldo, le chef de la région de Kherson, installé par les Russes, a déclaré que le risque d'attaque par les forces ukrainiennes a conduit à la décision d'évacuer certains civils de quatre villes.

"La partie ukrainienne est en train de constituer des forces pour une offensive de grande envergure", a déclaré M. Saldo dans une déclaration vidéo. L'armée russe se prépare à repousser cette offensive, a-t-il ajouté, et "là où l'armée opère, il n'y a pas de place pour les civils. Laissez l'armée russe accomplir sa tâche".

PLUIE DE MISSILES, DRONES

Au nord, dans la capitale Kiev, la Russie a fait pleuvoir d'autres missiles sur les infrastructures dans ce que l'Ukraine et l'Occident appellent une campagne d'intimidation des civils.

La Russie a détruit près d'un tiers des centrales électriques ukrainiennes au cours de la semaine dernière, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy. Dans son discours vidéo de mardi soir, il a déclaré que la Russie avait ciblé plus de 10 régions au cours des dernières 24 heures et a exhorté les Ukrainiens à réduire leur consommation d'électricité le soir.

Des missiles ont frappé des centrales électriques à Kiev et ailleurs, provoquant des pannes d'électricité et coupant l'approvisionnement en eau.

Il n'y avait pas d'information immédiate sur le nombre total de personnes tuées. Un jour plus tôt, la Russie a envoyé des essaims de drones pour attaquer des infrastructures à Kiev et dans d'autres villes, tuant au moins cinq personnes.

L'Ukraine accuse la Russie d'utiliser des drones kamikazes Shahed-136 fabriqués en Iran, qui volent vers leur cible et explosent. L'Iran nie les avoir fournis et mardi, le Kremlin a également nié les avoir utilisés.

Toutefois, deux hauts responsables iraniens et deux diplomates iraniens ont déclaré à Reuters que Téhéran avait promis de fournir à la Russie davantage de drones ainsi que des missiles surface-surface.

Zelenskiy a tourné en dérision l'utilisation des drones par la Russie.

"Mais maintenant, au niveau tactique, en utilisant des drones iraniens, les terroristes pourraient encore entretenir quelques espoirs, plans et nouvelles illusions. Tout cela s'effondrera comme leurs plans précédents", a-t-il déclaré dans son allocution vidéo.