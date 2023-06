La Russie a enregistré un excédent budgétaire marginal en mai, ce qui lui a permis de réduire légèrement son déficit pour les cinq premiers mois de l'année à 3,41 trillions de roubles (41,9 milliards de dollars), a déclaré le ministère des Finances mardi, alors que les dépenses mensuelles ont ralenti.

De janvier à mai 2022, la Russie a affiché un excédent de 1,59 trillion de roubles, mais des dépenses importantes pour soutenir sa campagne militaire en Ukraine et un barrage de sanctions occidentales sur ses exportations de pétrole et de gaz ont frappé les coffres du gouvernement depuis lors.

L'augmentation des dépenses de défense a permis au secteur industriel russe de continuer à fonctionner, ce qui a donné lieu à des prévisions de croissance économique cette année et a aidé Moscou à poursuivre sa campagne militaire en Ukraine.

Le ministère des finances a cessé de publier les données mensuelles relatives à l'exécution du budget l'année dernière, mais d'après les chiffres publiés mardi, la Russie a enregistré un excédent de 13 milliards de roubles (159,8 millions de dollars) en mai.

Ce chiffre est à comparer au déficit d'un trillion de roubles enregistré en avril. Les dépenses mensuelles en mai ont été les plus faibles de l'année, soit 1,1 trillion de roubles de moins qu'en avril. Parallèlement, les recettes non pétrolières et gazières pour la période janvier-mai ont augmenté de 9,1 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Cependant, les recettes pétrolières et gazières, cruciales pour Moscou, ont diminué de 49,6 % en janvier-mai, ce que le ministère des finances a mis sur le compte de la baisse des prix du mélange pétrolier de l'Oural et de la diminution des volumes d'exportation de gaz naturel.

Les dépenses ont augmenté de 26,5 % en glissement annuel au cours de cette période, selon les données préliminaires, tandis que les revenus ont baissé de 18,5 %.

Le ministre des finances, Anton Siluanov, a déclaré à plusieurs reprises que le déficit budgétaire de la Russie ne dépasserait pas 2 % du PIB cette année, bien que la plupart des analystes ne soient pas d'accord. Le Fonds monétaire international fait partie de ceux qui s'attendent à ce que la Russie enregistre un déficit budgétaire nettement plus important cette année.

Le ministère des finances a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que les recettes fiscales provenant du secteur pétrolier se redressent au second semestre de l'année.

(1 $ = 81,3705 roubles)