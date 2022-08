Le détaillant russe X5 va reprendre ses investissements de croissance après le bond des bénéfices au T2

Le détaillant, dont le revenu a augmenté de 18,6 % au cours du trimestre pour atteindre 648,0 milliards de roubles, a déclaré qu'il continuerait à rechercher des opportunités de fusion et d'acquisition.

X5 a déclaré qu'il prévoyait une stabilisation des marges à des niveaux inférieurs au cours du second semestre, aidé par une forte rentabilité ce trimestre et à mesure que le groupe développe ses marques de distributeur et diversifie sa base de fournisseurs.

Les sanctions occidentales contre Moscou en raison de ses actions en Ukraine ont frappé l'économie russe, paralysant particulièrement son secteur financier et ses importations, qui ont nettement ralenti.

"Le groupe n'est soumis à aucune sanction ou restriction pour le moment, mais il est probable qu'il rencontre des difficultés en raison des sanctions sur (le) système financier et certaines importations en Russie", a déclaré X5 dans son rapport sur les résultats.

Le PDG Igor Shekhterman a déclaré que X5 avait investi dans les prix des produits de base pour compenser l'inflation, qui a grimpé en flèche après que la Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février.

Le mois dernier, le détaillant a déclaré que les acheteurs russes se tournaient vers des produits alimentaires moins chers en raison d'une baisse du revenu réel disponible, sa chaîne de magasins discount Chizhik ayant enregistré une croissance significative de ses ventes.

Shekhterman a désigné Chizhik comme une cible particulière pour le développement, car X5 prévoit d'accélérer les investissements dans la croissance future.

Alors que de nombreuses entreprises russes sont confrontées aux défis économiques des sanctions et autres restrictions, il existe des opportunités pour d'autres.

X5 a acquis 15 supermarchés Prisma auprès de la société finlandaise SOK Retail en juin.

"Nous continuerons à rechercher les opportunités de croissance inorganique attrayantes qui se présentent sur le marché", a déclaré la société.

Les certificats de dépôt de la société cotés à Moscou étaient en hausse de 1,6% à 0725 GMT.

(1 $ = 60,0000 roubles)