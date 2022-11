Le directeur du KOF prévoit une stagnation de l'économie cet hiver

Zurich (awp) - Le directeur du KOF Jan-Egbert Sturm prévoit une stagnation de l'économie suisse cet hiver. Comparé avec le "shut-down" enregistré lors de l'éclatement de la pandémie de coronavirus, les perspectives sont toutefois meilleures, a-t-il déclaré au Sonntagsblick.

Les risques politiques sont devenus plus grands pour les entreprises au vu de la situation tendue de la politique mondiale avec les Etats-Unis et l'Europe d'un côté et la Russie ou la Chine de l'autre. Macro-économiquement on assiste au contraire de la diversification avec, en partie, une déspécialisation qui entraîne la perte d'un moteur essentiel pour notre bien-être.

La crise de l'énergie montre que les carburants fossiles n'ont pas d'avenir, selon M. Sturm. Le rythme de la transition verte devrait s'accélérer nettement, avec pour corollaire des prix très élevés en l'espace d'un très court laps de temps.

Dans cet environnement conjoncturel difficile, la Suisse s'est montré passablement résistante. La résilience résulte de la stabilité des institutions politiques, d'une société saine et d'une économie florissante, ce dont la Suisse peut se targuer produisant principalement des biens pour le segment du luxe et des produits de niche de haute qualité avec en plus la qualité des services. La Suisse est par ailleurs un partenaire fiable.

Selon M. Sturm, l'inflation élevée va occuper les Suisses encore un moment. Les taux d'inflation devraient monter jusqu'à 3,5% d'ici le printemps, à cause de la hausse des prix de l'électricité. Après, la situation devrait se calmer. Cela dépendra beaucoup de l'approvisionnement en énergie. L'augmentation des taux directeurs des banques centrales a un effet décalé sur l'inflation.

mk/rp