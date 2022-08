Le fonds souverain norvégien accuse 170 mds de pertes au S1

OSLO, 17 août (Reuters) - Le fonds souverain norvégien, le plus important du monde, a annoncé mercredi avoir subi une perte de 1.680 milliards de couronnes (170,4 milliards d'euros) au premier semestre, conséquence de l'impact des craintes de récession et de l'inflation sur les cours des actions et des obligations.

Le fonds, qui gère un peu plus de 12.300 milliards de couronnes d'actifs, affiche ainsi un retour sur investissement négatif de 14,4% sur les six premiers mois de l'année, une performance qui est toutefois supérieure de 1,14 point de pourcentage à celle de son indice de référence.

"Le marché a été caractérisé par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée et la guerre en Europe", résume Nicolai Tangen, le directeur général de Norges Bank Investment Management, chargé de la gestion du fonds, dans un communiqué.

"Les actions technologiques se sont particulièrement mal comportées avec un rendement de -28%", précise-t-il.

Fondé en 1996, le fonds investit les revenus du secteur pétrolier et gazier norvégien. Il est aujourd'hui actionnaire de plus de 9.300 entreprises dans le monde entier et détient 1,3% de la totalité des actions cotées.

Tous les compartiments dans lesquels il est investi ont enregistré des performances négatives au premier semestre, en dehors de celui de l'énergie, qui affiche un bond de 3% avec l'envolée des cours des hydrocarbures liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Fin juin, 68,5% des actifs du fonds étaient investis en actions, 28,3% sur les marchés obligataires, 3,0% dans de l'immobilier non-coté et 0,1% dans des infrastructures d'énergies renouvelables non-cotées. (Reportage Victoria Klesty, version française Marc Angrand, édité par Tangi Salaün)