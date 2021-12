Le gazoduc Nord Stream 2 restera à sec si la Russie agresse l'Ukraine, disent les USA

WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - Il est peu probable que du gaz transite par le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne si Moscou décide d'agresser militairement l'Ukraine, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

"Ce gazoduc (...) ne transporte pas de gaz pour le moment. Et en fait, c'est un moyen de pression sur la Russie parce que dans la mesure où le président (russe Vladimir) Poutine souhaite voir du gaz transiter par ce gazoduc - si et quand il deviendra opérationnel - il est très peu probable ou difficile d'imaginer que cela se produise si la Russie renouvelle son agression contre l'Ukraine, si elle prend une nouvelle initiative", a dit Antony Blinken au cours de l'émission "Meet the Press" sur NBC. (Reportage Arshad Mohammed, version française Bertrand Boucey)