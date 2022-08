Le gouvernement du Kosovo reporte son plan pour le nord instable après l'aggravation des tensions

Tard dimanche, les manifestants ont garé des camions remplis de gravier et d'autres machines lourdes sur les routes menant aux deux postes-frontières, Jarinje et Bernjak, dans un territoire où les Serbes sont majoritaires. La police du Kosovo a déclaré qu'elle avait dû fermer les postes-frontières.

"La situation générale en matière de sécurité dans les municipalités du nord du Kosovo est tendue", a déclaré la KFOR, la mission dirigée par l'OTAN au Kosovo, dans un communiqué.

À Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a imputé le regain de tension à ce qu'elle a appelé des "règles discriminatoires sans fondement" imposées par les autorités du Kosovo.

Quatorze ans après que le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie, quelque 50 000 Serbes vivant dans le nord utilisent des plaques d'immatriculation et des documents émis par les autorités serbes, refusant de reconnaître les institutions de la capitale, Pristina. Le Kosovo a été reconnu comme un État indépendant par plus de 100 pays, mais pas par la Serbie ni par la Russie.

Le gouvernement du Premier ministre Albin Kurti a déclaré qu'il accorderait aux Serbes une période transitoire de 60 jours pour obtenir des plaques d'immatriculation du Kosovo, un an après avoir renoncé à tenter de les imposer en raison de protestations similaires.

Le gouvernement a également décidé qu'à partir du 1er août, tous les citoyens de Serbie visitant le Kosovo devront obtenir un document supplémentaire à la frontière pour leur accorder la permission d'entrer.

Une règle similaire est appliquée par les autorités de Belgrade aux Kosovars qui se rendent en Serbie.

Mais à la suite de tensions dimanche soir et de consultations avec les ambassadeurs de l'UE et des États-Unis, le gouvernement a déclaré qu'il retarderait son plan d'un mois, et commencerait à le mettre en œuvre le 1er septembre.

Plus tôt dans la journée de dimanche, la police a déclaré que des coups de feu avaient été tirés "en direction des unités de police, mais heureusement personne n'a été blessé".

Elle a également déclaré que des manifestants en colère ont battu plusieurs Albanais qui passaient sur les routes qui avaient été bloquées et que certaines voitures avaient été attaquées.

Les sirènes de raid aérien ont été entendues pendant plus de trois heures dans la petite ville de Mitrovica Nord habitée principalement par des Serbes.

Il y a un an, après que des Serbes locaux aient bloqué les mêmes routes à cause des plaques d'immatriculation, le gouvernement du Kosovo a déployé des forces de police spéciales et Belgrade a fait voler des avions de chasse près de la frontière.

Les tensions entre les deux pays restent élevées et la paix fragile du Kosovo est maintenue par une mission de l'OTAN qui compte 3 770 soldats sur le terrain. Des soldats de la paix italiens étaient visibles à Mitrovica et dans ses environs dimanche.

Les deux pays se sont engagés en 2013 dans un dialogue parrainé par l'Union européenne pour tenter de résoudre les questions en suspens, mais peu de progrès ont été réalisés.