Le gouvernement et l'industrie font pression pour une réglementation du bitcoin afin de lutter contre le fléau des ransomwares.

SAN FRANCISCO, 28 avril (Reuters) - Les responsables gouvernementaux et industriels confrontés à une épidémie de ransomware, qui consiste pour les pirates à geler les ordinateurs d'une cible et à exiger un paiement, se concentrent sur la réglementation des crypto-monnaies comme étant la clé pour combattre le fléau, ont déclaré des sources familières avec le travail d'un groupe de travail public-privé.

Dans un rapport publié jeudi, le groupe d'experts devrait appeler à un suivi beaucoup plus agressif du bitcoin et des autres crypto-monnaies. Si ces dernières ont été mieux acceptées par les investisseurs au cours de l'année écoulée, elles restent le nerf de la guerre pour les exploitants de ransomwares et autres criminels qui ne risquent guère d'être poursuivis dans la plupart des pays du monde.

Les gangs de ransomware ont collecté près de 350 millions de dollars l'année dernière, soit trois fois plus qu'en 2019, ont écrit cette semaine deux membres du groupe de travail. Les entreprises, les agences gouvernementales, les hôpitaux et les systèmes scolaires font partie des victimes des groupes de ransomware, dont certains, selon les responsables américains, entretiennent des relations amicales avec des États-nations, notamment la Corée du Nord et la Russie.

"On peut faire beaucoup plus pour limiter l'utilisation abusive de ces technologies étonnantes", a déclaré Philip Reiner, directeur général de l'Institut pour la sécurité et la technologie, qui a dirigé la Ransomware Task Force. Il a refusé de commenter le rapport avant sa publication.

Il y a tout juste une semaine, le ministère américain de la justice a créé un groupe gouvernemental sur les ransomwares. Les régulateurs des banques centrales et les enquêteurs de la criminalité financière du monde entier débattent également de l'opportunité et de la manière de réglementer les crypto-monnaies.

Les nouvelles règles proposées par le groupe public-privé, dont certaines nécessiteraient une action du Congrès, visent principalement à percer l'anonymat des transactions en crypto-monnaies, ont indiqué les sources. Si elles sont mises en ?uvre, elles pourraient tempérer l'enthousiasme de ceux qui considèrent les crypto-monnaies comme un refuge contre les politiques monétaires nationales et la surveillance gouvernementale des activités financières des particuliers, ayant dépassé les 1 000 milliards de dollars de capitalisation totale.

Le groupe de travail comprend des représentants du FBI et des services secrets des États-Unis, ainsi que de grandes entreprises de technologie et de sécurité. Il recommandera des mesures telles que l'extension de la réglementation relative à la connaissance du client aux échanges de devises, l'imposition d'exigences plus strictes en matière de licence pour ceux qui traitent les crypto-monnaies et l'extension des règles relatives au blanchiment d'argent aux installations telles que les kiosques de conversion de devises.

Il appelle également à la création d'une équipe spéciale d'experts au sein du ministère de la Justice pour faciliter les saisies de crypto-monnaies, un processus qui se heurte actuellement à des difficultés logistiques et juridiques.

Certaines de ces idées font écho à celles proposées par le Financial Crimes Enforcement Network https://bit.ly/3gSchWx, qui élargirait les règles de divulgation pour les transactions d'une valeur supérieure à 10 000 dollars.

Les enquêteurs fédéraux ont déclaré qu'une proposition d'enregistrement des comptes serait particulièrement utile pour identifier les trafiquants de drogue, les trafiquants d'êtres humains et les terroristes, ainsi que les groupes de ransomware.

"Ce serait énorme", a déclaré un haut responsable de la sécurité intérieure, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat pour discuter des propositions politiques émergentes. "C'est un monde qui a été créé exactement pour être anonyme, mais à un moment donné, vous devez renoncer à quelque chose pour vous assurer que tout le monde est en sécurité."

Les gouvernements utilisent déjà le grand livre de la blockchain qui documente toutes les transactions en bitcoin pour porter certaines accusations. La semaine dernière, les autorités ont arrêté un homme à Los Angeles et l'ont accusé de blanchir plus de 300 millions de dollars par le biais d'un service qui combine les transactions de plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies afin de masquer qui paie qui.

Les dossiers du service des Marshals des États-Unis montrent que plus de 150 millions de dollars d'actifs en crypto-monnaies ont été saisis l'année dernière et proposés au public aux enchères. La semaine dernière, le Marshals Service a signé un accord de 4,5 millions de dollars avec BitGo, une bourse basée en Californie, pour détenir et vendre davantage de crypto-monnaies confisquées.

Mais beaucoup de ces bourses, qui effectuent l'opération critique consistant à transformer les crypto-monnaies en dollars ou en d'autres devises largement acceptées, se trouvent dans des pays hors de portée des régulateurs américains.

M. Reiner, de l'Institut pour la sécurité et la technologie, a déclaré que la coopération internationale sera essentielle, et que la pression pourrait être exercée par des alliés ayant des réglementations similaires, ce qui pourrait contribuer à pousser les échanges dans des pays où les Américains hésiteront à envoyer leurs fonds.

"Quelle que soit la mesure dans laquelle les marchés crypto pensent avoir créé leurs propres réseaux, ils s'appuient toujours sur les marchés financiers existants", a déclaré Reiner. (Reportage de Joseph Menn à San Francisco et de John Shiffman à Washington ; édition de Jonathan Weber et Grant McCool)