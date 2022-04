Le gouvernement suédois prévoit un ralentissement de l'économie cette année dans un contexte d'inflation élevée.

Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année, à 3,1 % contre 3,4 % en décembre. L'inflation globale a été vue en moyenne à 4,6 %, contre 2,1 % prévu en décembre.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie entraîne une hausse des prix, une grande incertitude et une baisse du commerce", a déclaré le ministre des Finances Mikael Damberg aux journalistes. "La Suède sera affectée par la guerre en Ukraine à travers une croissance plus faible et une hausse des prix plus importante."

Plus tôt cette semaine, le groupe de réflexion NIER a prévu une croissance de 3,3 % en 2022 et une inflation de 5,2 % pour l'année.

L'inflation globale était de 4,5 % en février, mesurée par rapport au même mois en 2021.

L'économie suédoise a rebondi rapidement après la pandémie et, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle devrait rester relativement forte.

Cependant, l'inflation galopante a contraint le gouvernement à prendre des mesures pour atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie et du carburant sur les consommateurs et avancer les dépenses de défense.

La guerre, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale", a également forcé des millions de personnes à fuir l'Ukraine et le gouvernement a mis de côté près de 10 milliards de couronnes (1,07 milliard de dollars) dans le prochain mini-budget pour fournir un logement et d'autres services aux réfugiés qui atteignent la Suède.

Le gouvernement publiera son mini-budget de printemps le 19 avril.