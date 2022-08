Le groupe Syz améliore ses gains au premier semestre

Genève (awp) - Le bénéfice net du groupe bancaire Syz a retrouvé des couleurs au premier semestre, à 2,7 millions de francs suisses contre à peine 0,1 million un an plus tôt. Le genevois attend la suite de l'exercice 2022 avec optimisme.

La masse sous gestion s'est inscrite à 24,9 milliards de francs suisses, soit une baisse 9,7% attribuée à un environnement difficile. "Les conditions de marché très défavorables se sont traduites par une baisse des volumes de transactions et des actifs sous gestion au cours du premier semestre," explique la banque qui assure que ses trois entités (Bank Syz, Syz Capital et Syz Asset Management) continuent de dérouler leur plan stratégique sans fournir de détails chiffrés.

Sans entrer dans le détail des flux d'argent, la banque confirme le succès de l'intégration du gestionnaire zurichois BHA Partners, acquise en décembre dernier. Depuis le début de l'année, les afflux nets d'argent à l'échelle du groupe sont "positifs", a toutefois précisé à AWP le directeur général Eric Syz.

Au 30 juin, le ratio de fonds propres durs de l'établissement bancaire était de 24,8%, soit deux fois supérieur aux exigences légales de la FINMA (11,2%) et en hausse par rapport aux 23,9% atteint six mois plus tôt.

Pour 2022, la banque parle de perspectives positives tant sur le plan financier que stratégique. "Plusieurs annonces clés sont prévues dans les mois à venir, notamment sur le renforcement des effectifs et sur le lancement de nouveaux produits et services," a souligné le co-fondateur du groupe éponyme. Les affaires en Russie et en Ukraine représentent une part "anecdotique" de l'activité du groupe.

ib/jh