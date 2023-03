Le lobby allemand de la chimie prévoit un nouveau déclin de l'industrie en 2023

La production industrielle, y compris les produits pharmaceutiques, devrait diminuer de 5 % en 2023, tandis que les ventes de l'industrie devraient chuter de 7 %, a déclaré VCI dans son rapport trimestriel.

Toutefois, il a souligné certains effets positifs de la baisse des prix de l'énergie et des matières premières observée ces derniers mois, qui devrait stabiliser la situation au premier trimestre 2023, même si l'humeur générale reste sombre.

"Même si l'humeur s'éclaircit, les inquiétudes demeurent et, contrairement à la pandémie ou à la crise économique mondiale, il n'y aura pas de reprise puissante cette fois-ci", a déclaré le directeur général de VCI, Wolfgang Grosse Entrup.

La semaine dernière, les producteurs européens de produits chimiques ont dressé un tableau sombre de leurs perspectives pour 2023, citant les retombées persistantes de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'inflation élevée et le ralentissement de la croissance économique.

"Nous nous en sommes tirés à bon compte cet hiver. Les vrais défis pour l'industrie allemande sont encore à venir. Rien n'a été résolu", a déclaré M. Grosse Entrup.

Il a ajouté que la crise énergétique avait révélé de nombreux problèmes de réglementation locale en Allemagne.

"Moins de réglementation pour plus de transformation", a déclaré M. Grosse Entrup. "Notre réponse à l'IRA américain devrait être une RRA - une loi sur la réduction de la réglementation.

Ces derniers mois, les entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe ont salué la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) de 430 milliards de dollars de l'administration Biden, qui comprend des dispositions importantes visant à réduire les émissions de carbone et à stimuler la production et la fabrication nationales.

Au dernier trimestre 2022, la production industrielle allemande, y compris les produits pharmaceutiques, a chuté de 14 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus du secteur ont augmenté de 4,9 % en raison d'une hausse de 17,7 % des prix à la production, selon le VCI.