Le ministère ukrainien de la défense en pleine tourmente à un moment clé de la guerre

Un jour après avoir annoncé que le ministre de la défense Oleksii Reznikov serait remplacé, un allié de premier plan du président Volodymyr Zelenskiy a semblé faire marche arrière pour le moment, en déclarant qu'aucun changement de personnel dans le secteur de la défense ne serait effectué cette semaine.

David Arakhamia, chef du bloc parlementaire du parti de Zelenskiy, avait déclaré que Reznikov serait nommé ministre des industries stratégiques, tandis que le chef des renseignements militaires, Kyrylo Budanov, prendrait en charge le ministère de la défense.

Mais Zelenskiy est resté silencieux sur la question, tandis que Reznikov lui-même a déclaré dimanche qu'il n'avait pas été informé d'un quelconque mouvement et qu'il refuserait le poste d'industrie stratégique s'il lui était proposé.

Le doute sur le sort du ministre survient alors que les forces russes ont progressé pour la première fois depuis six mois dans des batailles incessantes dans l'est. Un gouverneur régional a déclaré que Moscou déversait des renforts dans l'est de l'Ukraine pour une nouvelle offensive qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

Deux parlementaires de haut rang ont fait remarquer lundi que les règles exigent que le ministre ukrainien de la défense soit un civil, ce qui semble mettre un obstacle à la nomination immédiate de Budanov, un officier militaire de 37 ans.

Le limogeage de Reznikov, qui a été chaleureusement accueilli dans les capitales occidentales, y compris Paris, la semaine dernière, serait le remaniement le plus important dans une série de démissions et de licenciements ces dernières semaines, dont certains font suite à des scandales de corruption.

L'Ukraine a une réputation de corruption depuis des décennies, et Zelenskiy est sous pression pour démontrer que le pays peut être un intendant fiable de milliards de dollars d'aide militaire et civile occidentale. En annonçant une purge du personnel le mois dernier, Zelenskiy s'est engagé à respecter les normes occidentales de gouvernance propre.

Reznikov, avocat de profession, n'a pas été publiquement impliqué dans des scandales. Mais l'un de ses adjoints et plusieurs autres fonctionnaires ont quitté leurs fonctions, et les procureurs ont annoncé une enquête sur les allégations selon lesquelles un contrat du ministère de la défense aurait corrompu le surpaiement de la nourriture destinée aux troupes.

LA GUERRE IMPOSE DES CHANGEMENTS

M. Arakhamia a déclaré que les forces armées ukrainiennes ne devraient pas être supervisées par des politiciens en temps de guerre, mais par des personnes ayant une expérience en matière de défense ou de sécurité.

"La guerre dicte des changements dans la politique du personnel", a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram dimanche.

Reznikov a déclaré dimanche que toute décision relative à un remaniement revenait à Zelenskiy, mais a déclaré au média en ligne ukrainien Fakty ICTV qu'un transfert prévu vers un nouveau ministère était une nouvelle pour lui.

"Si je recevais soudainement une telle proposition du président de l'Ukraine ou du premier ministre, je la refuserais, car je n'ai pas l'expertise nécessaire", a déclaré M. Reznikov.

Budanov, identifié par Arakhamia comme le remplaçant de Reznikov, est un jeune officier énigmatique décoré pour son rôle dans les opérations secrètes, qui a rapidement gravi les échelons pour diriger la Direction principale des renseignements de l'armée.

Ce possible remaniement coïncide avec les craintes ukrainiennes que la Russie ne prépare une nouvelle offensive majeure ce mois-ci. L'Ukraine planifie sa propre contre-offensive mais attend les livraisons occidentales de chars de combat et de véhicules de combat d'infanterie.

"Nous voyons de plus en plus de réserves (russes) déployées dans notre direction, nous voyons plus d'équipements apportés", a déclaré Serhiy Haidai, gouverneur de la région orientale de Louhansk, ajoutant que les bombardements n'étaient plus 24 heures sur 24.

"Ils commencent lentement à économiser, à se préparer à une offensive de grande envergure", a-t-il déclaré à la télévision. "Il leur faudra très probablement 10 jours pour rassembler des réserves. Après le 15 février, nous pouvons nous attendre à (cette offensive) à tout moment."

SUPERVISEUR DE L'AIDE MILITAIRE

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak, interrogé sur la télévision nationale dimanche soir sur la probabilité d'un remaniement, a déclaré : "Reznikov a été extrêmement efficace en termes de communication avec nos partenaires. Et c'est un élément très important dans cette affaire".

En tant que ministre de la défense en temps de guerre, Reznikov, 56 ans, a favorisé les liens avec les responsables de la défense occidentale et a contribué à superviser la réception de milliards de dollars d'aide militaire pour aider Kiev à repousser l'invasion russe.

M. Podolyak a déclaré que les "merveilleuses" relations personnelles de M. Reznikov avec les alliés ont contribué à l'obtention des fournitures militaires.

"Les négociations ne sont pas seulement des formules mathématiques, mais aussi des relations personnelles. Et la confiance. Malheureusement, aujourd'hui, nous perdons une partie de la confiance en nous", a déclaré Podolyak.

Reznikov a fait de l'intégration "de facto" de l'Ukraine dans l'alliance militaire de l'OTAN une priorité absolue, même si l'adhésion au bloc n'est pas immédiatement possible.

Pendant son mandat de ministre de la défense, il s'est exprimé avec force sur la corruption en temps de guerre, qui, selon lui, s'apparentait à du "maraudage".

Mais ces dernières semaines, son ministère s'est retrouvé mêlé à un scandale de corruption concernant un contrat alimentaire de l'armée qui prévoyait de payer des prix largement gonflés. Cela a provoqué un tollé général.

L'émergence de ce scandale a été suivie d'un remaniement majeur qui a vu le départ d'une série de gouverneurs régionaux, de vice-ministres et d'autres fonctionnaires.

Reznikov a tenu une conférence de presse dimanche après-midi, au cours de laquelle il a déclaré que l'Ukraine s'attendait à une éventuelle offensive russe majeure ce mois-ci, mais que Kiev disposait des ressources nécessaires pour les tenir en échec.

Il a également déclaré que le département anti-corruption de son ministère devait être remanié et qu'il n'avait pas fait ce qu'il était censé faire.